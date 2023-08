Reforma tributária recebe mais de 80 emendas no Senado, diz relator

Senador Eduardo Braga (MDB-AM) junto com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devem se reunir com governadores para debater a emenda constitucional na terça-feira, 29

Marcos Oliveira/Agência Senado Eduardo Braga é o relator da reforma tributária no Senado



O relator da reforma tributária no Senado Federal, Eduardo Braga (MDB-AM), disse neste sábado, 26, que já foram apresentadas 80 emendas ao texto. “É impossível uma matéria que trata da Federação chega ao Senado e não sofrer um grande debate e grandes contribuições. Neste momento, já são mais de 80 emendas apresentadas pelos senadores com relação ao texto que chegou da Câmara”, comentou a jornalistas no Fórum do Grupo Esfera, realizado no Guarujá, litoral de São Paulo. De acordo com o senador, o foco da Casa está na neutralidade da carga tributária. “É preciso que fique assegurado o limite do poder de tributar na emenda constitucional. Esse creio ser um dos principais legados que o Senado pretende deixar explícito”. Na próxima terça-feira, 29, Eduardo Braga junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), devem se reunir com todos os governadores do país para debater a emenda constitucional. Questionado sobre a votação da reforma tributária, o relator acredita que deve ocorrer até o fim de outubro.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.