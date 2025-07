Relator da isenção do IR Arthur Lira, diz que gostaria de ter ‘avançado mais’ na tributação de dividendos

Deputado refutou ideia de que projeto tenha um caráter eleitoreiro e enfatizou importância de tratar com responsabilidade questões sociais e econômicas

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator de um projeto que visa aumentar a isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5 mil, expressou seu desejo de ter avançado mais na questão da tributação de dividendos. No entanto, ele reconheceu que o texto foi elaborado “dentro das possibilidades de votos e aprovação”. “Pela minha vontade, a gente tinha avançado muito mais na questão de dividendos. Sempre defendi isso de maneira clara”, declarou o ex-presidente da Câmara.

Lira ressaltou que a proposta foi construída com a colaboração de parlamentares de diferentes legendas e que será submetida a uma nova análise durante a votação em plenário, agendada para o segundo semestre deste ano. O parecer atual mantém a taxa de 10% de imposto de renda na fonte sobre lucros e dividendos, que começará a ser cobrada a partir de 1º de janeiro de 2026.

O deputado também refutou a ideia de que o projeto tenha um caráter eleitoreiro, sublinhando a importância de tratar com responsabilidade as questões sociais e econômicas. Ele acredita que é fundamental abordar essas pautas de maneira séria e comprometida, sem deixar de lado as necessidades da população.

Além disso, Lira enfatizou a necessidade de um debate futuro sobre a tributação do consumo, com o objetivo de promover uma reforma tributária que una as questões de renda e consumo. Essa discussão, segundo ele, será essencial para o desenvolvimento de um sistema tributário mais justo e eficiente no Brasil.

