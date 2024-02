Renda extra de até US$ 2.000 por mês? Conheça o novo treinamento lançado pela Empiricus Research

Mentoria ministrada pelo analista e físico da USP Ruy Hungria ensina como reduzir perdas e aumentar chances de ganhos dentro do mercado de opções; veja

Uma renda mensal de até US$ 2 mil por mês. Você já imaginou poder morar no Brasil mas ganhar em dólar? E não estamos falando aqui de um trabalho remoto extremamente técnico, que exige inglês fluente e formação teórica e experiência acima da média. O que está em jogo é uma oportunidade de geração de renda extra de até US$ 2.000 por mês, que pode ser capturada por qualquer brasileiro. É isso mesmo: esta chance pode não estar tão longe da sua realidade. A principal casa de análise financeira independente do Brasil, a Empiricus, relança daqui a alguns dias, junto ao analista de derivativos Ruy Hungria, o Renda em Dólar. Trata-se de uma mentoria com o objetivo de possibilitar que qualquer brasileiro busque uma renda de até US$ 2.000 por mês por meio do mercado financeiro norte-americano. Estamos falando aqui de uma renda extra mensal de até R$ 9.845, ou seja, quase R$ 10 mil por mês.

Veja como a casa de análise pretende alcançar esse objetivo

Em um primeiro momento, a empreitada da casa de análise e do analista pode parecer ousada. Mas, ao entender a lógica que permeia a mentoria, fica simples entender de onde podem vir lucros tão absurdos. Eles pretendem alcançar esse objetivo por meio do mercado de opções, popularmente conhecido pelo seu alto potencial lucrativo. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre opções, te explico agora: a categoria de investimentos, basicamente, permite que o investidor pague pelo direito de negociar um ativo no futuro (ou venda este direito para alguém). E por que algum investidor faria isso? Porque pode ser muito vantajoso. Imagine que você acredita que as ações da Petrobras vão subir nos próximos meses. E está disposto a remunerar um outro investidor que detenha as ações no momento sob a condição de que no futuro ele venda as ações para você pelo preço que elas valem hoje. Caso as ações realmente subam, você poderá ganhar uma bela quantia comprando as ações por um preço muito mais barato do que elas valerão no futuro, caso você esteja certo. E para isso, não precisará desembolsar o valor cheio da ação. Por outro lado, o vendedor da opção embolsar uma boa grana e, se as ações não subirem, não precisa fazer mais nada.

Mas, caso o contrário aconteça, você sairia perdendo, já que estaria remunerando o outro investidor a troco de nada. Ainda que lucro e risco caminhem lado a lado, o analista Ruy Hungria acredita que é possível diminuir a possibilidade de perda e aumentar as chances de ganho quando se investe a partir do olhar profissional de quem entende o mercado. Principalmente quando esse olhar é acompanhado de técnicas aprimoradas e validadas ao longo de anos por especialistas no ramo. E é justamente isso que o treinamento Renda em Dólar pode oferecer, veja como acessá-lo neste link aqui.

A técnica de Ruy Hungria já foi testada antes; veja a sua eficácia a partir do lucro desses investidores

A técnica usada por Ruy Hungria já foi capaz de ajudar muitos investidores dentro do mercado de opções, podendo ter sua eficiência comprovada por meio dos ganhos de vários investidores. Um bom exemplo disso foi o do investidor Ádrian, que conseguiu transformar R$ 400 em até R$ 55 mil em apenas 9 dias.

Assim como Ádrian, outros investidores já conseguiram lucrar muito nesse mercado em um curtíssimo período de tempo. O Roberto, por exemplo, conseguiu ganhos extraordinários que você pode conferir abaixo:

Claro, retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas exemplos como esse mostram que a técnica usada por Ruy Hungria já funcionou outras vezes. E você pode aproveitar a oportunidade que está sendo oferecida agora e ir atrás dos seus ganhos. Quer ter a chance de ganhar até US$ 2.000 (R$ 9.845) todos os meses em 2024? No dia 5 de fevereiro, a casa de análise irá liberar o acesso ao Renda em Dólar e todos os investidores interessados poderão ter acesso ao treinamento. Para não perder essa oportunidade e ser avisado no dia do lançamento, basta se cadastrar no botão abaixo. Assim que realizar o cadastro você receberá um e-mail com todas as informações sobre o projeto. Não se preocupe, pois você não vai gastar um real sequer durante todo esse processo, mas pode ter muito a ganhar com o treinamento.