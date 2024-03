Renda habitual média dos brasileiros registra crescimento de 3,1% de 2022 para 2023

Quantia passou de R$ 2.985 para R$3.100 em dezembro do ano passado

José Cruz/Agência Brasil Rendimento habitual refere-se à remuneração recebida



A renda habitual média dos brasileiros cresceu 3.1% de 2022 para 2023, aponta o estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e divulgado na sexta-feira, 8. O material tem como base os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (pnad Contínua). Segundo o instituto, “o rendimento habitual refere-se à remuneração recebida por empregados, empregadores e trabalhadores por conta própria, mensalmente, sem acréscimos extraordinários ou descontos esporádicos, ou seja, sem parcelas que não tenham caráter contínuo”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As estimativas mostram que o rendimento habitual médio real em dezembro de 2023 (R$ 3.100) foi 0,7% maior que o observado no mês anterior (R$ 3.078) e 3,9% superior ao valor de dezembro de 2022 (R$ 2.985). Em janeiro de 2024, a estimativa mensal avançou para R$ 3.118. Os maiores aumentos, em comparação ao quarto semestre de 2022, foram registrados nas regiões Norte (4,1%) e Nordeste (4%), entre trabalhadores de 40 a 59 anos, com ensino médio completo, e menores no Sul e Centro-Oeste, os maiores de 60 anos, homens e chefed de família. Somente os trabalhadores que possuem no máximo o ensino fundamental completo apresentaram queda na renda.