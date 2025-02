Renda média do brasileiro atinge R$ 2.069 por pessoa, aponta IBGE

Distrito Federal se destaca com a maior do país, alcançando R$ 3.444; valor elevado pode ser atribuído a fatores como a concentração de empregos no setor público

De acordo com dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira (28), a renda média por pessoa no Brasil em 2024 é de R$ 2.069. Essa informação revela a situação econômica das famílias brasileiras, refletindo as disparidades regionais no país. O cálculo da renda per capita considera os ganhos totais das residências e o número de habitantes em cada estado.

O Distrito Federal se destaca como a região com a maior renda per capita, alcançando R$ 3.444. Esse valor elevado pode ser atribuído a fatores como a concentração de empregos no setor público e a presença de diversas oportunidades de trabalho na capital do país.

Por outro lado, o Maranhão apresenta o menor índice de renda per capita, com apenas R$ 1.077. Essa realidade evidencia as dificuldades econômicas enfrentadas por muitos moradores da região, que lidam com desafios como a falta de emprego e a baixa remuneração.

