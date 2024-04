Renda passiva: lei ‘esquecida’ de 1993 pode gerar pagamentos de até R$ 2 mil para brasileiros; veja

Com essa estratégia, qualquer brasileiro interessado pode ir em busca da tão sonhada liberdade financeira já nos próximos meses; saiba mais

Getty Images Fundos imobiliários são uma das melhores estratégias de geração de renda passiva



Já imaginou ter uma renda extra “pingando” na sua conta bancária todos os meses? E o melhor: sem precisar trabalhar nem um minuto a mais por isso. Pois saiba que isso não é apenas possível, como também é a principal meta do “Projeto Renda”, desenvolvido pela Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do país. O CEO da empresa, Felipe Miranda, estruturou um plano de renda passiva para que você possa receber dinheiro automaticamente todos os meses, começando já nos próximos trinta dias. Tudo isso com base numa lei ‘esquecida’ assinada pelo então presidente Itamar Franco, em junho de 1993.

O plano do empresário conta com três metas, de curto, médio e longo prazo:

Sua primeira renda extra em até 30 dias; Seus primeiros R$ 2.000 de renda extra recorrente; 10 mil reais caindo na sua conta automaticamente, pelo resto da sua vida, no longo prazo.

O tutorial para participar desse plano será disponibilizado gratuitamente no próximo dia 29 de abril. Para participar, é só se inscrever clicando no botão abaixo.

QUERO PARTICIPAR DO PROJETO DE RENDA PASSIVA

Lei de 1993 pode te ajudar a gerar renda passiva, começando já nos próximos 30 dias

A lei em questão é a Nº 8.668/93, que regulamenta o mercado de fundos imobiliários no Brasil. Pode parecer um documento simples, mas essa lei foi a responsável por gerar milhões de reais de renda extra automática para muitos brasileiros. Os fundos imobiliários são uma das melhores estratégias de geração de renda passiva que existe. E essa lei abre a possibilidade de praticamente qualquer pessoa ser dona de um pedacinho de grandes imóveis do país:

Sem precisar lidar com inquilinos;

Sem pagar imposto de renda;

Sem se preocupar com reformas;

Sem precisar investir centenas de milhares de reais.

Veja só:

Ou seja, na prática, essa lei pode gerar renda extra para algumas pessoas sem precisar trabalhar — através dos aluguéis desses imóveis. Muitos brasileiros não fazem ideia de que uma lei assim existe. Estamos todos acostumados com um caminho mais tradicional para ganhar dinheiro: faculdade, carreira, aposentadoria etc. Acredite: esse não é o único caminho. Existem diversas formas simples e com alto potencial lucrativo de poder ganhar dinheiro sem depender do seu tempo — e esse é um fator muito importante para quem busca o enriquecimento.

Justamente por isso o programa de renda extra desenvolvido pelo Felipe Miranda abrange não só essa, mas 11 fontes de renda extra. São ativos geradores de renda que seguem a mesma lógica:

Você trabalha no seu emprego ou empresa;

Separa uma parte do dinheiro pra investir nesses ativos;

Reinveste os lucros;

Uma bola de neve vai se formando, até poder atingir uma renda extra de R$ 10.000 a cada trinta dias.

Esse é o tipo de efeito exponencial que pode te fazer conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Não é uma fórmula mágica ou receita milagrosa. É a combinação de trabalho duro com investimento inteligente e estratégico em ativos geradores de renda.

[GRATUITO] QUERO FAZER A PRÉ-MATRÍCULA NO PROJETO DE RENDA PASSIVA

Saiba como esses 11 ativos podem te deixar rico

A verdade é que é muito difícil conseguir enriquecer apenas trabalhando em um emprego normal, de carteira assinada — mesmo aquelas pessoas que ganham muito bem. Simplesmente porque quem trabalha, troca tempo por dinheiro. E o tempo é um recurso limitado. Você só tem 24 horas em um dia e nunca vai ter mais do que isso. Por isso essa geração de renda passiva é tão interessante: eles são uma fonte de dinheiro que não dependem do seu tempo.

Com esses 11 ativos você pode, literalmente, ganhar dinheiro dormindo, enquanto seu dinheiro trabalha para você. Você transforma o seu dinheiro em um funcionário. Um funcionário que não tira férias, que não dorme, que trabalha 24 horas por dia para poder multiplicar seu patrimônio. Esse, inclusive, é um dos motes do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett: “se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer”.

É por isso que tantos brasileiros têm o sonho de ter vários imóveis para poder se aposentar com uma boa renda mensal. Com os fundos imobiliários, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa sem precisar ter imóveis em seu nome — e se livrando da burocracia que eles representam. E de novo: essa é apenas uma das 11 fontes de renda presentes no Projeto Renda.

Cadastre-se gratuitamente e assista ao tutorial

O projeto construído por Felipe Miranda não economiza em opções de renda extra passiva pra você poder ganhar dinheiro sem precisar trabalhar um segundo a mais.

Aluguéis;

Dividendos;

Prêmios de opções;

Milhas;

Dividendos;

Staking de cripto e muito mais.

No total, são 11 fontes de renda passiva pra você ter a chance de conquistar a sua liberdade financeira — começando já em abril de 2024. Felipe Miranda quer que o máximo número possível de brasileiros participe do Projeto Renda. Por isso, a primeira aula do projeto será liberada de forma 100% gratuita. É uma forma democrática para você conhecer o material do projeto antes de decidir se quer fazer parte ou não.

Para assistir à aula, basta clicar no link abaixo e fazer sua pré-inscrição gratuita. Você vai entender exatamente como usar 11 fontes de renda passiva para buscar sua liberdade financeira sem precisar trabalhar a mais. A aula é de graça, e pode fazer total diferença na sua renda mensal.

[GRATUITO] QUERO ASSISTIR À PRIMEIRA AULA DO PROJETO RENDA