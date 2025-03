Um terço dos selecionados é composto por pessoas pretas, pardas, com deficiência e indígenas; além disso, 36,5% dos classificados são de cidades do interior do país

Rovena Rosa/Agência Brasil O cadastro de reserva do CNU foi estruturado para incluir o dobro do número de vagas disponíveis



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a homologação dos resultados finais para os cargos que não exigem formação específica do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). A pasta também convocou os candidatos aprovados para participarem dos cursos de formação e divulgou os editais com os habilitados para a terceira fase dos cargos do IBGE, que requerem a realização de uma prova didática. Confira o resultado.

Os dados revelam que os aprovados no concurso representam uma diversidade significativa, com a presença de candidatos de todos os estados brasileiros. Um terço dos selecionados é composto por pessoas pretas, pardas, com deficiência e indígenas. Além disso, 36,5% dos classificados são oriundos de cidades do interior.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A matrícula nos cursos de formação é um passo essencial e deve ser realizada de forma online entre os dias 10 e 18 de março para os cursos oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Para os cursos organizados pelo Cebraspe, as datas de matrícula são distintas e devem ser consultadas separadamente.

O cadastro de reserva do CNU foi estruturado para incluir o dobro do número de vagas disponíveis, permitindo que os candidatos possam figurar em diferentes listas de espera para diversas funções. A convocação para os cargos ocorrerá após a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), que está prevista para o mês de março. As expectativas são de que as convocações comecem entre o final de abril e o início de maio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos