Rial explica saída da Americanas e reforça que não sabia do rombo de R$ 20 bilhões

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Sergio Rial deixou a presidência da Americanas após nove dias no cargo



O ex-presidente da Americanas, Sergio Rial, explicou sobre sua saída da varejista e reforçou que não sabia do rombo de R$ 20 bilhões anunciado pela empresa na semana passada. Rial comandou a empresa por nove dias. Ele publicou uma mensagem no Linkedln nesta terça-feira, 17. Rial disse que não esperava encontrar a empresa em uma situação financeira tão grave. “Quanto à minha saída, ela decorre do entendimento da necessidade de abrir espaço para que a empresa pudesse se reestrutura de um ponto de partida totalmente distinto do que eu esperava encontrar”, escreveu. Ele conta que a situação foi descoberta em entrevistas com executivos. “Nessas conversas, informações e dúvidas foram compartilhadas e com o natural aprofundamento para entendê-las e dar-lhes direcionamentos conjuntamente com o novo CFO, Andre Covre, chegamos ao quadro do fato relevante com transparência e fidedignidade! Quaisquer especulações ou teorias distintas disso são leviandades. Jamais transigiria com a minha biografia”, disse Rial.

Com a descoberta, Rial viu a necessidade de uma “correção de rota” e que ela “partiu da transparência e do apoio incondicional que recebi do CA e dos acionistas de referência”. Quando assumiu o comando da Americanas, tinha em mente um projeto onde consumidor, tecnologia, marketing e outras competências se entrelaçavam. O cenário mudou e outros obstáculos surgiram de acordo com a postagem. “Nesses breves nove dias como presidente, os desafios e os ensinamentos, contudo, foram outros, mas extremamente importantes”. Em Fato Relevante publicado no dia 11 de janeiro, a empresa afirma ter encontrado “inconsistências contábeis” ligadas às contas de fornecedores, que culminaram no rombo financeiro. “Entre as inconsistências mencionadas acima, a área contábil da Companhia identificou a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima, nas quais a Companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2022”, disse a Americanas. Após a descoberta, Rial deixou o comando da varejista. O Conselho de Administração da empresa anunciou João Guerra Duarte Neto como novo presidente e diretor de relações com investidores.

