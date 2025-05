Rio de Janeiro deve reduzir tarifas de metrô e trens para R$ 4,70 em meio a déficit orçamentário

Washington Reis, secretário de Transportes, diz que a medida custaria aos cofres públicos R$ 300 milhões este ano e R$ 500 milhões em 2026

Divulgação/MetrôRio Uma pesquisa realizada pela FGV Transportes destaca que a insatisfação com as tarifas e a superlotação são questões recorrentes entre os passageiros



O governo do estado do Rio de Janeiro está se preparando para implementar uma redução nas tarifas de metrô e trens, estabelecendo o valor em R$ 4,70. Essa decisão ocorre em meio a um déficit orçamentário que alcança R$ 14,6 bilhões em 2023. Para viabilizar essa medida, que terá um custo de R$ 300 milhões neste ano e R$ 500 milhões em 2026, serão utilizados recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

O secretário de Transportes, Washington Reis, acredita que a diminuição das tarifas pode resultar em um aumento significativo no número de usuários. A meta é elevar a quantidade de passageiros diários no metrô de 650 mil para 900 mil e nos trens de 358 mil para 600 mil. No entanto, a efetivação dessa proposta ainda depende da assinatura de um decreto pelo governador Cláudio Castro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Insatisfação com as tarifas

Uma pesquisa realizada pela FGV Transportes destaca que a insatisfação com as tarifas e a superlotação são questões recorrentes entre os passageiros. Para tentar melhorar a situação, o secretário de Transportes também anunciou planos para a aquisição de novas composições, visando aprimorar o sistema de transporte. Em Niterói, a redução das tarifas nas barcas já demonstrou resultados positivos, com um aumento no número de passageiros e uma diminuição no tráfego de veículos.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA