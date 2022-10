Sachsida descarta ‘canetada’ nos preços da conta de luz: ‘Podem ficar tranquilos’

Ministro de Minas e Energia prometeu uma redução de até 10% na cobrança dos valores aos brasileiros através de uma melhoria nos marcos legais e da diminuição de ineficiências

Alan Santos/PR - 14/06/2022 Adolfo Sachsida, ministro das Minas e Energia do governo Bolsonaro, prometeu diminuir a conta de luz dos brasileiros



O ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, participou do evento Brasil Export nesta quinta-feira, 20, e conversou com os jornalistas presentes a respeito de sua promessa de diminuição da conta de luz. O chefe da pasta afirmou que a meta será alcançada “sem canetadas” e através da melhoria nos marcos legais e da diminuição de ineficiências alocativas. “Podem ficar tranquilos. Teremos espaço para redução, que poderá ser feita já a partir do ano que vem, em até 10% nas contas de luz”, pontuou o ministro. O anúncio da série de medidas que possibilitarão ao governo federal diminuir a cobrança sobre a conta de luz aos brasileiros será realizada após o segundo turno, no dia 30 de outubro, de acordo com Sachsida, pois “o ambiente eleitoral está muito extremo”. O membro do governo Jair Bolsonaro não detalhou quais marcos legais serão atualizados ou alterados, bem como quais ineficiências serão corrigidas. Mesmo com a promessa do ministro, a expectativa é de que as contas de luz possam aumentar no próximo ano em decorrência da escassez hídrica e no pagamento dos custos de acionamento de termelétricas durante a crise energética no último ano. Em julho, Sachsida ratificou a promessa e informou que apresentará, no dia 10 de novembro, 10 projetos de lei que irão aprimorar os marcos de energia e mineração no país para benefício do próximo governo, “seja ele qual for”.