Saiba como ganhar mais de R$ 2 bilhões em loteria dos EUA

Mega Millions sorteia US$ 398 milhões nesta semana; legislação dos Estados Unidos permite que estrangeiros, incluindo brasileiros, ganhem e recebam prêmio

Divulgação/Mega Millions Você será notificado por e-mail ou SMS se ganhar, garantindo que nenhum prêmio seja perdido



Você já imaginou ganhar US$ 398 milhões? Parece um sonho distante, mas a Mega Millions, uma das maiores loterias do mundo, está ao alcance dos brasileiros. Nesta semana, o sorteio oferecerá um prêmio colossal de R$ 2,25 bilhões, e você pode participar online de maneira prática e segura!

Por que apostar na Mega Millions?

Acredita-se que as loterias internacionais são menos vantajosas que as nacionais, mas essa visão está mudando. Nos últimos anos, vários brasileiros conquistaram prêmios significativos na Mega Millions e na Powerball, variando de US$ 10 mil a US$ 50 mil.

Como jogar na Mega Millions online?

Participar é simples e seguro! Veja como é fácil:

Acesse a TheLotter: Visite a página da Mega Millions na TheLotter. Escolha seus números: Selecione 5 números principais e 1 número adicional. Defina sua aposta: Escolha o número de linhas e o valor de US$ 5 por linha. Crie uma conta gratuita: Cadastre-se e selecione seu método de pagamento (Pix, crédito ou boleto bancário). Confirme sua compra: Após o pagamento, a TheLotter adquire o bilhete oficial em seu nome e envia uma cópia digitalizada diretamente para sua conta!

Com mais de 20 anos de experiência global, a TheLotter garante a devolução do dinheiro se você não estiver satisfeito e oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, em português.

É legal jogar na Mega Millions do Brasil?

Sim, é totalmente legal! A legislação dos Estados Unidos permite que estrangeiros, incluindo brasileiros, ganhem e recebam prêmios de loterias americanas. Assim como um estrangeiro pode comprar um bilhete durante uma viagem aos EUA, você pode jogar e ganhar através da TheLotter.

Como recebo meu prêmio?

Jogar online traz vantagens exclusivas. Você será notificado por e-mail ou SMS se ganhar, garantindo que nenhum prêmio seja perdido. Para prêmios menores, o valor é depositado diretamente na sua conta na TheLotter. Se você ganhar o jackpot, a TheLotter organiza o resgate do prêmio pessoalmente nos EUA!

Histórias de sucesso

A TheLotter já ajudou muitos a realizar seus sonhos! Recentemente, uma jogadora ucraniana ganhou US$ 1 milhão na Mega Millions. Em 2024, dois brasileiros conquistaram US$ 10 mil cada, e no ano anterior, três brasileiros ganharam US$ 50 mil cada. Em quase 20 anos, a TheLotter pagou mais de US$ 125 milhões em prêmios para 9 milhões de bilhetes vencedores ao redor do mundo.

Participe e concorra aos R$ 2,25 bilhões

Os US$ 398 milhões da Mega Millions estão a apenas um clique de distância. Participe do sorteio desta sexta-feira, 9 de agosto, e dê um passo em direção ao seu sonho de se tornar o mais novo bilionário do Brasil!

A TheLotter é operada pela Lotto Direct Limited, licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017). Serviço para maiores de idade. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: rgf.org.mt