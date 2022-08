Saiba como proteger sua casa contra acidentes domésticos

Existem algumas ações simples que você pode fazer hoje mesmo para deixar seu lar mais seguro para você e sua família

Shutterstock Falta de atenção para itens de segurança pode resultar em infortúnios



A regra que diz que é melhor prevenir do que remediar faz todo o sentido quando falamos sobre acidentes domésticos. Tomando alguns cuidados simples, pode-se evitar com muita eficiência aqueles riscos que parecem inocentes, mas são até fatais. Apesar do fato de que as principais vítimas de acidentes domésticos são as crianças e adolescentes, toda a família precisa estar atenta! A falta de atenção para itens de segurança pode resultar em um desses infortúnios. Além de cuidar da sua casa contratando um seguro residencial, a Seguradora Zurich, especialista em seguros, também recomenda que todos façam uma inspeção em seus lares. Para isso, criou uma checklist para quem quer segurança para o lar e tranquilidade para a família. Confira:

O que fazer para evitar acidentes domésticos? 21 dicas separadas por tipos de acidentes

Para evitar quedas

Instale grades ou redes de proteção em janelas, varandas, mezaninos e outros locais abertos com risco de queda; Certifique-se de que todos os cômodos da casa tenham boa iluminação e que as lâmpadas estejam em bom funcionamento; Evite subir em banquinhos, cadeiras ou escadas para pegar objetos e mantenha as coisas que mais usa sempre à mão.

Para evitar afogamentos e asfixia

Sempre esvazie banheiras depois do banho; Nunca ofereça brinquedos que possam ser engolidos e fique atento à idade indicada na embalagem; Cuidado com sacos plásticos, fios elétricos ou de telefone, cordões de modo geral — como barbantes, fitas de cetim e objetos pequenos que possam ser engolidos, tais quais moedas, baterias, prendedores de cabelo, clipes etc.

Para evitar intoxicação e envenenamento

Não deixe bebidas alcoólicas, produtos de limpeza e medicamentos ao alcance de crianças; Sempre leia rótulos e bulas com atenção: eles contêm informações para casos de intoxicação; Dê preferência a produtos de limpeza biodegradáveis, livres de químicos e sintéticos. Esses produtos costumam ser menos nocivos à saúde.

Para evitar queimaduras e incêndios

Faça revisões periódicas no sistema elétrico da sua residência e, ao fazer reparos em sua casa ou apartamento, contrate sempre um profissional habilitado para o serviço. Não carregue celulares sobre móveis estofados; Não utilize velas em casa, prefira luzes de emergência; Em casos de tempestades com grande incidência de raios, remova os aparelhos elétricos das tomadas; Antes de utilizar um equipamento, verifique se a sua voltagem é compatível com a da tomada; Ao primeiro sinal de vazamento de gás, abra todas as portas e janelas para aumentar o fluxo de ar. Não ligue interruptores ou equipamentos elétricos e interrompa imediatamente o fluxo do combustível. Em caso de dúvidas, entre em contato com o corpo de bombeiros, discando 193.

Para evitar choques

Garanta que a instalação elétrica da casa esteja bem aterrada; Instale protetores nas tomadas e oriente as crianças a nunca tocá-las; Não atenda o celular enquanto ele estiver carregando.

Para evitar traumas e cortes

Mantenha objetos como facas, tesouras e chaves de fendas, entre outros, fora do alcance das crianças; Proteja os cantos das mesas e móveis pontiagudos; Na lavanderia, o recipiente de lixo precisa ser fechado com tampa.

