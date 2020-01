Saiba como se organizar financeiramente e realizar seus sonhos em 2020

Easynvest

Quem nunca começou o ano fazendo uma promessa atrás da outra? A longa lista de desejos é marca registrada a cada início de um novo ciclo, mas o que muitos não sabem é que quantidade não significa necessariamente mais chances de realizar sonhos.

Estabelecer metas é um bom caminho para não cair nas armadilhas do desânimo, da preguiça e do famoso “deixa para depois”. Elas nos ajudam a planejar ações e a tomar decisões importantes para a realização dos sonhos.

Sem um incentivo fica difícil não deixar as promessas apenas no papel. Para mudar isso, o primeiro passo é definir um TOP 3 e anotar as três principais metas do ano. Encher o papel de expectativas não ajudará em nada, porque é preciso ter foco e persistência para se manter firme nos objetivos.

Para fazer acontecer e tornar possível a conquista dos seus sonhos, você vai precisar de dinheiro e investir pode ser a chave secreta para solucionar esse problema.

O empurrãozinho que faltava

Como estamos falando de metas com doses diárias de motivação, investir é uma maneira eficiente e rentável de transformar seus sonhos em realidade. Alcançar o que planejamos se torna mais fácil quando o nosso dinheiro começa a virar mais dinheiro e trazer a rentabilidade que nenhuma poupança por aí traz.

Começar a investir é possível a partir de apenas R$ 30, basta entender qual é o melhor investimento para o seu perfil e para os seus objetivos.

Os 3 perfis de investidor. Qual é o seu?

É fundamental conhecer o seu perfil de investidor antes de partir para o mundo dos investimentos. Ele permite que você escolha produtos que se encaixem aos seus objetivos, levando em conta sua tolerância ao risco e suas expectativas de investimento.

Conservador

O perfil de investidor conservador é aquele que menos deseja correr riscos, pois não abre mão da segurança. Ele prefere investimentos de baixo risco mesmo sabendo que ganhará menos com eles. Pra ele, o importante é ganhar sempre.

Moderado

O perfil de investidor moderado é um meio-termo entre o conservador e o experiente. Aqui existe uma possibilidade de arriscar mais para se ter um bom retorno, desde que seja com os pés no chão, sem correr riscos expressivos.

Experiente

O perfil de investidor experiente está ligado a quem tem maior disposição e conhecimento para correr mais riscos. Em compensação, ele costuma obter rentabilidade acima da média.

Comece 2020 virando o jogo na sua vida financeira. Invista seu dinheiro!