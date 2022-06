Saiba qual Estado tem a gasolina mais cara do Brasil

Agência Nacional do Petróleo faz levantamento de preços semanalmente e compara entre unidades federativas

Marcelo Camargo/Agência Brasil ANP faz levantamento semanal do preço médio da gasolina e outros combustíveis no Brasil



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta terça, 21, mais uma edição do levantamento semanal em que apura o preço dos combustíveis no Brasil, calculando o valor médio encontrado nos postos. Assim, os preços são relativos à semana passada, antes do reajuste que a Petrobras determinou de 5,18% para a gasolina e 12,26% no óleo diesel. A Bahia é onde custa mais caro reabastecer o tanque: o litro de gasolina custou, em média R$ 8,037; na sequência, aparecem Piauí (R$ 7,89 por litro) e Rio de Janeiro (R$ 7,77). No Rio de Janeiro foi encontrado o posto com maior preço por litro: R$8,99. Na outra ponta, o Amapá é o Estado com o valor médio mais barato: R$ 6,443, menos que São Paulo (R$ 6,82) e Rio Grande do Sul (R$ 6,88). O local com menor preço foi um posto em Assis, no interior de São Paulo, com mínimo de R$ 6,170.

Confira os preços médios do litro da gasolina em cada Estado: