Saiba quem são os 10 maiores bilionários brasileiros de 2020

Reprodução Luciano Hang está no top 10 de maiores bilionários do país



A revista Forbes Brasil traz em sua nova edição o ranking das maiores fortunas do país. A lista foi construída com 238 nomes ranqueados com fortunas originadas de empreendimentos nos setores de bens de consumo, seguros, infraestrutura e logística, farmácia, aviação e transporte, educação e tecnologia, entre outros. Como novidade o ranking mostra um novo bilionário: Joseph Safra, dono do banco Safra. Com patrimônio de R$ 119,08 bilhões ele desbancou Jorge Paulo Lemann, da Ab InBev, que ocupava o primeiro lugar desde 2013.

Quem também figurou pela primeira vez no top 10 foi Eduardo Saverin, o brasileiro cofundador do Facebook. Na lista desse ano, ele aparece na terceira posição depois que sua fortuna cresceu 61% em 2019 (valor bruto de R$ 68,12 bilhões). A mulher mais rica do Brasil é também uma das maiores bilionárias do país. Luiza Helena Trajano, empresária do Magazine Luiza, teve seu patrimônio valorizado em 181% no ano passado e subiu 16 posições no ranking da Forbes, ocupando a 8ª colocação com R$ 24 bilhões de fortuna.

Juntando todos os 238 nomes, a quantia chega a R$ 1,6 trilhão, enquanto somente o patrimônio dos primeiros colocados soma R$ 472,92 bilhões. Confira abaixo uma galeria com os 10 maiores bilionários brasileiros de 2020. Para consultar o ranking integral, somente no site oficial da revista ou na versão física disponível nas bancas.