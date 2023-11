Salário de até R$ 19 mil sem fazer faculdade? Conheça o ‘melhor trabalho do mundo’

O ‘melhor trabalho do mundo’ pode ser feito de qualquer lugar, não requer graduação e pode gerar milhões de reais com textos simples; entenda

O “melhor trabalho do mundo” pode ser feito de qualquer lugar, em qualquer horário, pode pagar até R$ 19 mil por mês e comissões variáveis que já chegaram a R$ 1 milhão. Ele não exige qualquer tipo de formação tradicional, permite que você escreva sobre aquilo que mais gosta e tem potencial para construir empresas do zero (ou elevar o patamar daquelas que já existem). Não sabe de que tipo de trabalho estou falando? Esse profissional é responsável por escrever campanhas que vendem milhões e muitos podem dizer que ele é como um redator publicitário. Mas, popularmente, é mais conhecido como copywriter.

Você provavelmente já foi impactado por muitos materiais escritos por ele, mas nem sequer percebeu. Basta pensar nos anúncios de YouTube, cartas de venda e e-mails marketing que já chegaram até você com o intuito de fazê-lo adquirir um produto e/ou serviço. E pode ser que você já tenha se incomodado, ignorado e até mesmo apagado alguns destes materiais, mas sabe qual é a verdade? Eles atuam como principal gerador de receita de diversas empresas ao redor do mundo.

Estamos falando de uma profissão que escreve textos que criam empregos, sustentam famílias e já garantiram até 10 anos de prosperidade para alguns negócios. E, se você tem alguma afinidade com a escrita, tenho uma boa notícia para te dar: você pode se tornar um copywriter também, mesmo que nunca tenha ouvido falar nessa profissão e não tenha nenhum conhecimento técnico. Devo dizer que esse não poderia ser um momento melhor para fazê-lo, afinal, essa indústria ainda está “engatinhando” no Brasil.

Quantas pessoas você conhece que se autointitulam copywriters? Pois é. Trata-se de uma área que carece de profissionais ou mesmo de pessoas interessadas em aprender a função. Mas, por outro lado, o interesse das empresas por copywriters só cresce a cada dia no país. Ao mesmo tempo em que um “mar” de pessoas se encontram desempregadas nas mais diversas partes do Brasil, os copywriters recebem cada vez mais propostas de emprego por empresas gigantescas, de diferentes nichos.

A verdade é que eles estão sendo “disputados a tapas”: salários altos, oportunidades em empresas de renome no mercado, com um amplo leque de benefícios e alta flexibilidade. Ou seja, dificilmente ficam parados. A procura já se tornou tão absurda que há empresas oferecendo treinamento para formar esses profissionais do zero. Tudo o que elas exigem é afinidade com escrita e leitura, um bom computador e vontade de aprender. Veja:

E, com poucos meses de estudo, eles podem receber comissões “gordas”, por meio de textos persuasivos que rendem milhões de reais. Dá uma olhada na comissão recebida por um copywriter da maior casa de análise financeira independente do Brasil:

É claro que nada garante que ganhos dessa magnitude obrigatoriamente se repitam com todos e a comissão acima é apenas um exemplo do que já aconteceu com copywriters brasileiros no passado. Apenas estou te contando isso para mostrar que esses profissionais podem ser muito bem pagos pelo trabalho que fazem e que você tem a oportunidade de se tornar um deles, caso queira, já que estamos falando de um profissional escasso no mercado hoje e, ao mesmo tempo, muito requisitado.

‘Se eu vejo um copywriter bom por aí, eu agarro. Trago ele para trabalhar comigo’

Toda empresa que vende pela internet está em busca de copywriters, mesmo que ainda não saiba. De acordo um levantamento do portal EletronicsHub, o Brasil é o 2º país em que a população passa mais tempo em frente aos celulares, em cerca de 56,6% do tempo total em que estão acordados. Na prática, isso quer dizer que os brasileiros passam cerca de 9 horas e 32 minutos de seus dias em frente ao celular, perdendo apenas para os sul-africanos, que estão em 1º lugar no ranking. E algumas empresas ainda não se deram conta, mas cada um destes usuários são um cliente em potencial. Passamos o tempo todo rolando feeds de redes sociais e basta um texto persuasivo o bastante para fazer com que alguém tome uma atitude.

Esses profissionais podem fazer milhões com um só texto, anúncio ou e-mail. Mas o problema é que encontrá-los é a coisa mais difícil de se fazer hoje. Isso porque nenhuma faculdade do Brasil tem uma formação específica para copywriters. Então como esses profissionais são “criados”? Sem dúvidas, é preciso uma formação, mas, como dito anteriormente, não é nada tradicional. Atualmente, alguns treinamentos estão sendo oferecidos justamente para pessoas que desejam mudar de carreira e ingressar na área de copywriting. Portanto, se você está insatisfeito com o trabalho que exerce hoje e gostaria de refazer a sua vida profissional, essa pode ser a oportunidade que você precisava.

E não digo isso apenas pelos salários altos e comissões “gordas”. Mas principalmente pela possibilidade de trabalhar de onde quiser, podendo escolher a empresa que quer atuar e, a melhor parte, sem precisar dedicar longos anos da sua vida aos estudos. Estou dizendo isso pois o que mais interessa para atuar como copywriter não é o que você estudou, mas sim o que você sabe. Não importa se você fez faculdade, pós-graduação ou tem doutorado. Se você colocar tudo o que aprendeu na prática e gerar resultado, é isso o que importa.

Se quiser entrar nessa empreitada, há um treinamento com vagas abertas agora. É um dos primeiros a serem oferecidos no Brasil e o conteúdo é de tamanha importância que ele é exigido como porta de entrada para trabalhar como copywriter na maior casa de análise financeira independente do país, a Empiricus Research. Os 10 melhores alunos deste treinamento serão convidados para participar de uma imersão de duas semanas por todas as áreas ligadas ao marketing da Empiricus. E, caso se destaquem, podem ser convidados a participar de projetos como freelancers ou mesmo como contratados da casa. A empresa está se propondo a isso pois, assim como diversas outras companhias da indústria 3.0, está em busca de novos talentos com potencial para gerar milhões de reais. E, quem sabe, esse novo talento possa ser você:

Se esse tipo de oportunidade faz sentido para você, sugiro que participe das 4 aulas inaugurais gratuitas desse treinamento, que serão ministrados por Beto Altenhofen, o CMO e chefe da equipe de copywriting da casa de análise. Nessas aulas, ele vai explicar melhor como funciona o mecanismo de vendas de alta conversão na internet e como você pode se tornar um copywriter em até 5 meses:

Como entrar para um mercado capaz pagar salário de até R$ 19 mil por textos simples

O treinamento “Copy Camp” é o primeiro a formar copywriters no Brasil. Ele foi criado por Roberto Altenhofen, CMO e chefe da equipe de copywriting da Empiricus Research. A razão para que ele exista é simples: Altenhofen também já teve dificuldade para encontrar bons profissionais na área de copywriting. Por isso, ele criou não apenas uma formação completa, prática e reconhecida pelo sucesso na inserção no mercado de trabalho, como também uma forma de selecionar os melhores copywriters no Brasil. Afinal, ele sabia que, antes dessa formação 100% online, havia pouquíssimas pessoas que sabiam fazer isso no país.

Devido à barreira de linguagem, era fora da mão buscar profissionais lá fora. Assim, Altenhofen decidiu abrir tudo o que sabe sobre copywriting, com suas principais estratégias, formatos e ideias. “Eu tenho a intenção de formar gente para trabalhar comigo, nem que não seja aqui dentro [da Empiricus]. Mas, logicamente, sendo muito bem remunerado por isso”, afirma.

Como dito anteriormente, esses profissionais podem ser muito bem pagos, para além do salário fixo da CLT, que pode chegar até R$ 19 mil. Isso porque eles recebem comissões por cada uma das vendas geradas. Ou seja, não só a empresa sai ganhando com estes profissionais, mas eles mesmos podem ganhar uma boa quantia pelo texto que escreveram. Quantias estas que, na Empiricus Research, já chegaram a até R$ 1 milhão no final do semestre. Você pode ter tudo isso, caso queira. A porta de entrada está aqui: este treinamento totalmente online irá formá-lo como copywriter e, ao final, pode contemplar os 10 melhores alunos com vagas dentro da Empiricus Research, seja como freelancer ou CLT.

Os únicos requisitos para começar são:

Gostar de ler e escrever;

Ter um computador com acesso à internet; e

Estar disposto a aprender sobre o modelo de negócio.

Se você tem esses três requisitos, sugiro que se cadastre para participar das 4 aulas inaugurais deste treinamento, que são totalmente gratuitas. Roberto Altenhofen decidiu abrir os primeiros conteúdos sem cobrar nada para dar um “empurrão” e encorajá-lo a mergulhar de cabeça no que ele chama de “o melhor trabalho do mundo”. Mas não se engane: não é porque as aulas são gratuitas, que elas não são realmente boas. Na verdade, há conteúdos ali que podem te dar insights para já começar a elaborar a sua primeira campanha vencedora. E ter resultados como estes aqui:

Copywriting é exponencial, antifrágil e já fez esta empresa crescer 140 vezes

Para que você entenda todo o potencial que o copywriting carrega, é importante um exemplo prático. Em 2013, a Empiricus Research tinha cerca de 3 mil assinantes e estava prestes a falir. Para você ter uma ideia, a meta semestral do diretor comercial da empresa era vender R$ 20 mil em aparelhos de escritório. Tudo estava sendo anunciado no Mercado Livre, para quitar dívidas.

Os sócios se dedicavam ao negócio, acertavam as indicações de investimento, mas não conseguiam se sustentar. Até que descobriram um modelo de negócio que realmente funciona: o copywriting. Ele fez com que a Empiricus saltasse para 140 mil assinantes em apenas um ano. A partir de relatórios de investimentos que, convenhamos, ninguém sonha em comprar. Você não acorda pela manhã e diz “quero ler um relatório de um analista sobre ações”. Mas, com o trabalho de copywriters, esses produtos se tornaram atrativos e vendedores. O que eu quero que você entenda com essa história é que um texto, com as palavras e ideias certas, pode elevar o patamar de uma empresa.

E não pense que isso é uma exclusividade de finanças. Os copywriters atuam até em coisas inimagináveis: aulas de instrumentos musicais, como conseguir um date, carros, turismo, imóveis… Pode ser para uma empresa gigantesca que quer melhorar o canal de vendas, ou para alguém que, sozinho, quer vender um curso de inglês. O modelo de negócios funciona para qualquer coisa, pois segue dois pilares essenciais:

É exponencial . Na Empiricus Research, por exemplo, o custo marginal de produção é zero. A empresa pode ter 420 assinantes ou 1 milhão e o custo continuará o mesmo. É um negócio escalável e tem alcance massivo; É antifrágil . Os copywriters conseguem aproveitar até os piores momentos e transformá-los em dinheiro. Foi assim com a tese do ‘Fim do Brasil’, na crise do governo Dilma; no governo Temer e até mesmo na pandemia, quando ninguém acreditava que o Ibovespa poderia alcançar os 130 mil pontos.

Veja como você pode se tornar um copywriter saindo do zero em 4 aulas gratuitas

Se ficou interessado no “melhor trabalho do mundo” e quer se tornar um copywriter, você pode. Mesmo sem ter nenhum conhecimento prévio e podendo contar com a instrução de quem faz isso há anos e gerando milhões. Para isso, basta fazer a sua inscrição nas 4 aulas inaugurais gratuitas do treinamento. Para assisti-las, basta acessar este link e fazer o seu cadastro. Pode ficar tranquilo, você não vai precisar pagar nada em nenhum momento.

E por que isso? Bom, a Empiricus Research sabe que trocar de profissão pode dar um “frio na barriga”. Por isso, decidiu abrir os primeiros conteúdos sem cobrar nada. Assim, você pode assistir às aulas, conhecer melhor a proposta de Altenhofen e só então decidir se de fato quer seguir com a formação de copywriter. Depois de tudo isso, eu honestamente não vejo um motivo para que você não se cadastre para as aulas gratuitas. Assista às primeiras aulas sem assumir nenhum compromisso no link abaixo:

