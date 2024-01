Santander conclui aquisição da corretora Toro

O banco passou a ter 100% da companhia e ampliou sua presença no mercado financeiro

Henrique Barreto/Estadão Conteúdo Fachada de uma agência do banco Santander



O banco Santander concluiu a aquisição da fatia restante na corretora Toro, conforme informado pela instituição. A transação, que foi anunciada em junho do ano passado, foi concluída após o cumprimento das condições necessárias. Com isso, o Santander agora possui indiretamente 100% da companhia. No momento em que a aquisição foi anunciada, o Santander divulgou que a Toro contava com 1,3 milhão de clientes e R$ 16 bilhões em ativos sob gestão. A corretora online teve seu controle assumido pelo banco em abril de 2021, quando o Santander adquiriu 60% do capital acionário da empresa. No ano seguinte, em 2022, a participação do Santander na Toro aumentou para 62,5%.