Sebrae anuncia apoio a pequenos negócios diante do tarifaço de Trump

Em resposta às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, o Sebrae, em colaboração com o Ministério da Agricultura e Pecuária, está lançando uma nova iniciativa destinada a apoiar micro e pequenas empresas no Brasil. Este projeto visa aumentar a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios no setor agrícola, um segmento vital para a economia do país.

O principal objetivo deste acordo é promover o acesso a mercados e a sustentabilidade, além de facilitar a comercialização de produtos de origem animal em todo o território nacional. A parceria entre o Sebrae e o Ministério da Agricultura busca fortalecer o mercado de produtos artesanais e alimentícios, garantindo que eles recebam um selo reconhecido que facilite sua circulação. Este selo é crucial para assegurar a qualidade e a origem dos produtos, aumentando a confiança dos consumidores e abrindo novas oportunidades de mercado.

A expectativa é que quase 2.500 estabelecimentos em todo o país obtenham a documentação oficial necessária para comercializar produtos de origem animal. Com essa documentação, os pequenos negócios poderão expandir sua presença no mercado, permitindo uma maior circulação de mercadorias. Isso não apenas impulsionará o comércio local, mas também contribuirá significativamente para a economia regional, criando empregos e promovendo o desenvolvimento sustentável. Além de melhorar a competitividade, a iniciativa visa promover a sustentabilidade e a inovação no campo.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA