Secretário-executivo-adjunto da Fazenda é escolhido para conselho da Petrobras

Rafael Dubeux é coordenador do Plano de Transformação Ecológica e tem doutorado em relações internacionais pela UnB; cadeira já era pleiteada pelo ministro Fernando Haddad

Washington Costa/MF Rafael Dubeux manterá cargo de secretário-executivo-adjunto da Fazenda



Rafael Dubeux, secretário-executivo-adjunto da Fazenda, foi escolhido pelo ministro Fernando Haddad para ocupar um assento no conselho de administração da Petrobras, mas continuará exercendo suas funções atuais. O convite foi feito na segunda-feira (11) e prontamente aceito por Dubeux. A expectativa é que o nome do novo conselheiro seja formalizado em breve junto à Casa Civil. A indicação de um representante da Fazenda para o conselho da Petrobras foi revelada na noite de segunda-feira (11) pelos ministros Haddad e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Apesar de ter sido cogitada a saída do presidente da estatal, Jean Paul Prates, essa possibilidade foi descartada. O chefe da Fazenda já vinha pleiteando um assento no conselho, mas a crise dos dividendos acelerou o processo de escolha de Dubeux.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rafael Dubeux, que é coordenador do Plano de Transformação Ecológica, terá a missão de fortalecer os debates sobre o tema dentro da Petrobras. Com doutorado em relações internacionais pela UnB e mestrado no mesmo programa, além de graduação em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ele possui vasta experiência na administração pública. Desde 2005, integra a carreira de advogado da União e, no ano passado, foi chamado por Haddad para liderar o Plano de Transformação Ecológica no governo de Lula.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA