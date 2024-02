Selic a 11,25% ao ano: veja 10 ações para comprar agora e buscar lucros, segundo a Empiricus Research

Casa de análise recomenda ações baratas e que podem se beneficiar do ciclo de corte de juros em 2024; confira lista

Freepik Queda da taxa de juros abre espaço para que os ativos de renda variável possam performar melhor



Na última quarta-feira (31), aconteceu a Super Quarta, um evento bastante aguardado pelo mercado financeiro. Isso porque é nesta data que, no Brasil, o Copom (Comitê de Política Monetária), do qual Roberto Campos Neto é presidente, decide os rumos da taxa de juros. E também é quando o Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) do Fed (o Banco Central americano) anuncia as taxas de juros dos Estados Unidos. Nos EUA, o Fed manteve as taxas estáveis, entre 5,25% e 5,50% ao ano. Já no Brasil, o Copom realizou um novo corte de 0,50 p.p, levando a Selic para 11,25% ao ano. E esse cenário pode beneficiar muito algumas ações da bolsa brasileira. Afinal, a queda da taxa de juros abre espaço para que os ativos de renda variável possam performar melhor. Em geral, existe uma correlação muito forte entre o ciclo de juros e o desempenho da bolsa. Mas isso ocorre de maneira inversa: quando os juros caem, a bolsa costuma subir, e vice-versa.

É por isso que diversos analistas do mercado estão animados com relação às quedas de juros que ainda devem ocorrer esse ano. Conforme já sinalizado em reuniões anteriores, o Banco Central pretende continuar a cortar a taxa em reuniões futuras. E existe até mesmo a expectativa de que esses cortes possam ser acelerados. Nesta reunião, o BC reduziu a taxa em 0,5 p.p. No entanto, se o cenário macroeconômico permanecer positivo, há possibilidade de que esse ritmo acelere. Diante disso, os analistas da Empiricus Research, a maior casa de análise financeira do país, selecionaram as suas principais apostas para o momento. Eles “garimparam” a bolsa e encontraram 10 ações que têm tudo para se beneficiar desse ciclo de corte dos juros.

10 ações que têm tudo para surfar o ciclo de corte dos juros

É verdade que o Ibovespa não começou o ano de 2024 de maneira muito animadora. O índice, que chegou a atingir os 131 mil pontos no início de janeiro, terminou o mês com perdas de 5%, aos 127 mil pontos. Mas isso não é motivo para “largar mão” da bolsa, na visão dos analistas da casa. Isso porque grande parte do desempenho negativo do índice este mês se deve à influência da ação da Vale (VALE3). A mineradora, que representa um peso de 14,5% no Ibovespa, tem enfrentado desafios impulsionados pela atividade econômica da China, que ainda não se recuperou. Vale lembrar que o país é um dos principais mercados consumidores de minério de ferro e representa uma fatia de 47,9% das receitas da Vale. Ou seja, se a economia chinesa vai mal, a demanda pela commodity cai, afetando as receitas da companhia.

Mas, apesar de tudo isso, os analistas da Empiricus Research ainda veem oportunidade para quem deseja investir na bolsa brasileira. O motivo é que, para eles, o Ibovespa negocia a patamares muito inferiores ao da sua referência histórica. De acordo com Larissa Quaresma, analista de ações da casa, o múltiplo Preço sobre Lucro do Ibovespa é de 11 vezes hoje, o que ainda é um desvio de padrão da média histórica de décadas. Então, ainda há espaço para a bolsa subir e, felizmente, há muitas opções além da Vale para investir agora e buscar lucros com uma retomada da bolsa, que deve acontecer este ano, na visão de Quaresma.

Em especial, há 10 ações que estão em “ponto de bala” para comprar agora. Elas estão baratas, são de qualidade e podem se beneficiar do ciclo de corte de juros. Uma delas, inclusive, tem potencial para mais do que dobrar o dinheiro investido, podendo valorizar mais de 140% em um cenário otimista, nas contas dos analistas da casa. E a boa notícia é que você pode conhecer todas as recomendações deles de graça.

Gratuito: veja as ações para comprar após o corte da Selic

As ações selecionadas pelos analistas da Empiricus Research são de diferentes setores do mercado, mas têm alguns pontos em comum:

Estão baratas ;

São de empresas sólidas e líderes nos seus segmentos;

Têm potencial de valorização com a queda dos juros.

