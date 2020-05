Selic: Estimativa para taxa em 2020 sai de 2,50% para 2,25% no boletim Focus

Marcos Santos/USP Imagens Em 2021, considerando todos os participantes do Focus, a projeção para a Selic foi mantida em 3,50%, ante 4,50% de quatro semanas atrás



O Relatório de Mercado Focus traz, nesta segunda-feira (18), a nova projeção dos economistas do mercado financeiro para a Selic, a taxa básica de juros. A estimativa para o índice, neste ano, passou de 2,50% para 2,25%.

Entre as instituições que mais acertam projeções no médio prazo, denominadas Top 5, a estimativa para a Selic no fim de 2020 passou de 2,50% para 2,25% ao ano. Há quatro semanas, estava em 2,50%.

Em 2021, considerando todos os participantes do Focus, a projeção para a Selic foi mantida em 3,50%, ante 4,50% de quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção passou de 5,50% para 5,25%, ante 6,00% de um mês antes. Para 2023, foi mantida em 6,00% – mesma projeção de quatro semanas atrás.

No Top 5, a projeção para a Selic ao fim 2021 passou de 3,88% para 3,50%, ante 3,88% quatro semanas antes. Para 2022 e 2023, as projeções para a Selic no Top 5 continuaram em 6,00%.

*Com informações do Estadão Conteúdo