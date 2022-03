Senado aprova convocação de presidente da Petrobras para explicar divisão de dividendos

Em 2021, a empresa teve lucro bilionário de R$ 106 bilhões; desse total, R$ 101 bilhões foram divididos entre os acionistas

Marcelo Camargo/Agência Brasil Joaquim Silva e Luna deverá explicar à Comissão a divisão de dividendos entre os acionistas



A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira, 8, a ida do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, à Casa para explicar a distribuição de R$ 101 bilhões de dividendos aos acionistas da empresa em 2021. O requerimento foi feito pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), relator dos dois projetos que buscam frear os aumentos do preço dos combustíveis no país. As propostas devem ser votadas nesta quarta-feira, 9, no Senado. Em seu pedido de requerimento, o parlamentar argumenta que o valor exceda a obrigação legal de distribuir 25% do lucro apurado. Em 2021, a Petrobras teve um lucro bilionário de R$ 106 bilhões em 2021, um aumento de 1.400% em relação aos R$ 7,11 bilhões em 2020

O pedido foi protocolado no dia 4 de março, tendo como plano de fundo a invasão da Rússia à Ucrânia, que promete aumentar o preço mundial do petróleo. “Temos assistido aumentos sucessivos dos custos dos combustíveis no país, que contrastam com a fartura nos dividendos partilhados. Especialmente diante de eventos recentes de instabilidade internacional, questiona-se qual papel a Petrobras planeja desempenhar adiante”, disse Prates no requerimento. Para ele, é necessário explicar qual é o “método e a política adotada pela empresa ou a proposta da empresa para distribuição de dividendos aos acionistas no âmbito de sua atuação, inclusive diante da perspectiva altista do preço internacional do barril de óleo, bem como quais os benefícios que esta política produzirá para a sociedade”. Também serão convocados Rosângela Buzanelli Torres, conselheira representante dos trabalhadores da Petrobras, e Rodrigo Araújo Alves, diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores.