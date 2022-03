Servidores do Banco Central aprovam greve por tempo indeterminado a partir de 1º de abril

Paralisação foi chancelada nesta tarde após assembleia da categoria; funcionários pedem reajuste salarial

Adriano Machado/Reuters Servidores do BC aprovaram paralisação em assembleia nesta segunda-feira



Os servidores do Banco Central (BC) aprovaram nesta segunda-feira, 28, a deflagração de greve por tempo indeterminado a partir da próxima sexta-feira, 1º. A decisão foi acatada após assembleia do Sindicato Nacional dos Serviços do Banco Central (Sinal). De acordo com o presidente da entidade, a paralisação geral foi aprovada por 90% dos presentes. O movimento reivindica reposição salarial de 26,3% e a reestruturação das carreiras. Os servidores já estavam fazendo paralisações diárias de quatro horas, das 14 horas às 18 horas, desde 17 de março. A greve atrasou a divulgação da Pesquisa Focus, o fluxo cambial e o resultado do Questionário Pré-Copom. Mais cedo, o BC informou que as estatísticas do setor externo, monetárias, de crédito e as estatísticas fiscais também serão afetadas.