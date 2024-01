Servidores do BC anunciam greve de 24h e preveem adesão de 70% da categoria

Paralisação pode impactar o atendimento ao mercado e ao público, incluindo o cancelamento de reuniões, manutenção em sistemas e atraso na divulgação de informações

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Greve pode afetar serviços e atendimento ao público



Os servidores do Banco Central anunciaram uma greve de 24 horas para esta quinta-feira, 11, o que pode resultar em interrupções operacionais em todos os serviços do órgão. A categoria prevê que mais de 70% dos servidores irão aderir à paralisação, motivada pela insatisfação dos funcionários em relação ao tratamento dispensado às suas demandas, além de concessões assimétricas oferecidas a outras categorias típicas de Estado. O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) também expressou preocupação com a falta de diálogo e o alegado açodamento autoritário do presidente do BC, Roberto Campos Neto, na abordagem de questões como a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Independência da autarquia. A greve dos servidores pode impactar negativamente o atendimento ao mercado e ao público, incluindo o cancelamento de reuniões, manutenção em sistemas e atraso na divulgação de informações. Apesar da paralisação, as operações compromissadas e a rolagem de swap cambial estão mantidas, conforme comunicados publicados na quarta-feira, 10. Em novembro do ano passado, os funcionários do Banco Central já haviam realizado uma manifestação em frente à sede do banco, em Brasília, e os diretores da instituição demonstraram apoio às reivindicações durante o intervalo da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).