Sheryl Sandberg, ‘número 2’ do Facebook, deixa empresa após 14 anos

Responsável por transformar a startup na grande titã da tecnologia, Sheryl continuará no conselho da empresa

Reprodução/ Facebook Sheryl estava na companhia desde 2008, no início das operações



Sheryl Sandberg, apelidada como a ‘amiga mais valiosa’ de Mark Zuckerberg, e segunda na posição de comando do Facebook Meta deixou a corporação após 14 anos. Sandberg fez uma postagem nas redes sociais anunciando sua saída do cargo de diretora de operações. “Quando assumi este trabalho em 2008, esperava estar neste cargo por cinco anos. Quatorze anos depois, é hora de escrever o próximo capítulo da minha vida. Não tenho certeza do que o futuro trará – aprendi que ninguém nunca é. Mas sei que incluirá mais foco em minha fundação e trabalho filantrópico, que é mais importante para mim do que nunca, considerando o quão crítico é esse momento para as mulheres”, escreveu. Ela foi creditada como responsável por transformar a startup na grande empresa de tecnologia multibilionária. O anúncio fez as ações da empresa saíram 4% no mercado financeiro. Sandberg será substituída por Javier Olivan, diretor de crescimento, mas continuará no conselho do Facebook. Zuckerberg disse que a saída de Sheryl é “o fim de uma era”.