Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, tem medidas cautelares revogadas pelo TJ-SP

Decisão ocorreu após o Ministério Público não apresentar uma denúncia formal contra o empresário

  • 30/08/2025 15h56
JOSÉ PATRÍCIO/ESTADÃO CONTEÚDO Promotoria prende fiscal da Fazenda e dono da Ultrafarma por esquema de corrupção Sidney Oliveira foi detido temporariamente no dia 12 de setembro durante a Operação Ícaro

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu revogar as medidas cautelares impostas a Sidney Oliveira, o fundador da Ultrafarma. Essa decisão ocorreu após o Ministério Público não apresentar uma denúncia formal contra ele. Desde o dia 15 de setembro, Oliveira não enfrenta mais restrições, que incluíam o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de viajar, tendo sua liberdade restabelecida.

Sidney Oliveira foi detido temporariamente no dia 12 de setembro durante a Operação Ícaro, que investiga um esquema relacionado a propinas e créditos de ICMS. A defesa do empresário argumentou que as medidas eram excessivas e configuravam constrangimento ilegal. A Justiça concordou, considerando a fiança de R$ 25 milhões como desproporcional.

A desembargadora Carla Rahal, responsável pela análise do caso, já havia suspendido a fiança, classificando-a como confiscatória e inatingível, especialmente em relação ao patrimônio de Oliveira, que é avaliado em R$ 28 milhões. O Ministério Público de São Paulo, por sua vez, anunciou que pretende recorrer da decisão que revogou as medidas cautelares.

A situação de Oliveira gerou grande repercussão, uma vez que ele é uma figura proeminente no setor farmacêutico. A Operação Ícaro, que resultou em sua prisão, continua a ser investigada, e as implicações legais para o empresário ainda estão em aberto. A defesa de Oliveira se mostrou satisfeita com a decisão do tribunal, que restabeleceu sua liberdade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

