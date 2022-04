Sindicatos anunciam venda de botijão de gás a R$ 73 em meio à alta dos preços; saiba onde

Ação acontecerá nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Amazonas; intenção é chamar a atenção da sociedade para a política de preços da Petrobras

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em alguns pontos do Brasil, o botijão de gás de 13 litros chegou a ser vendido a R$ 150 na última semana



A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), organização de sindicatos de trabalhadores petroleiros, e o Observatório Social da Petrobrás (OSP), que monitora as ações da Petrobras, anunciaram a venda de botijão de gás de cozinha a R$ 73. A ação, batizada de “Dia Nacional do Gás a Preço sem PPI”, acontecerá nesta quinta-feira, 14, em quatro Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Amazonas. A intenção é chamar a atenção da sociedade para a política de preços da estatal. O valor oferecido pelos sindicatos será 51% menor do que o pratica no mercado. Na última semana, de 3 a 9 de abril, em alguns municípios de Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia e Pará, o botijão de 13 quilos chegou a ser vendido a R$ 150, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“Por causa do PPI, os combustíveis são vendidos no Brasil como se fossem produtos importados. E isso é uma contradição absurda, já que produzimos cerca de 80% de todo combustível consumido em nosso país e importamos apenas 20%”, afirmou o secretário-geral da FNP, Adaedson Costa. O Preço de Paridade de Importação (PPI) usa o patamar do dólar, o valor do barril de petróleo e os custos de importação para definir os reajustes no valor dos combustíveis comercializados para as refinarias. O valor de R$ 73 do botijão de gás foi definido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps), baseado em uma análise da estrutura real de custos da Petrobrás, sem o PPI, e mantendo o lucro dos distribuidores, revendedores e da estatal, explica nota dos sindicatos.

Como funcionará o “Dia Nacional do Gás a Preço sem PPI”?

A ação acontecerá em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Amazonas. Em São Paulo, os botijões serão vendidos nas cidades de São José dos Campos, Cubatão e São Sebastião, enquanto nos outros Estados, a comercialização acontecerá nas capitais Rio de Janeiro (RJ), em Maceió (AL) e em Manaus (AM). Nos pontos de venda (confira a seguir), cada consumidor irá adquirir um cupom que dará direito à compra de uma unidade de botijão de gás. Para a retirada do botijão cheio é necessário entregar o recipiente vazio.

Pontos de venda: