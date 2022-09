Sistemas da Uber são hackeados e empresa investiga invasão

Plataformas de uso exclusivo para funcionários da empresa foram invadidas por um hacker de 18 anos; não foi divulgado se os dados dos clientes foram comprometidos

A Uber informou que alguns de seus principais sistemas internos foram alvos de um ataque hacker na noite desta quinta-feira, 15. Um hacker teria assumido o controle de sistemas de uso exclusivo para funcionários da plataforma, como o Slack, AWS, Google Workspace, HackerOne, entre outros. O responsável pela invasão seria um jovem de 18 anos que disse ao jornal The New York Times, que teria conseguido o acesso completo aos dados da empresa de transporte por aplicativo. Em nota, a Uber confirmou que foi vítima de um “incidente de segurança cibernética” e afirmou que está trabalhando para apurar os efeitos da invasão. “No momento, estamos respondendo a um incidente de segurança cibernética. Estamos em contato com as autoridades e publicaremos atualizações adicionais aqui assim que estiverem disponíveis”, diz a empresa através de nota. Ainda não foi divulgado se os daos de usuários e motoristas foram comprometidos durante a invasão. De acordo com o The New York Times, os funcionários foram orientados a parar de usar o Slack após as alegações do hacker. Outros sistemas corporativos foram desativados como medida de segurança.