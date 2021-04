Sistemas do PagSeguro e do PagBank apresentam instabilidade

Usuários utilizam as redes sociais para notificar problemas em transações, recebimento de valores e acesso ao saldo

Reprodução/PagBank Usuários do PagSeguro e do PagBank relataram instabilidade nos serviços em postagens nas redes sociais



Clientes do PagSeguro e do PagBank relatam dificuldades para usar os sistemas da empresa responsável pelas maquinhas de cartão Moderninha e Minizinha. Segundo postagens nas redes sociais, os problemas começaram neste domingo, 18, e ainda não foram solucionados. De acordo com os usuários do PagSeguro, as transações não são completadas e o valor não é depositado. Já a instabilidade no PagBank — a conta digital da empresa de cartões — impede os clientes de acessar o saldo, entre outras irregularidades. Em resposta aos clientes, a conta oficial do PagSeguros no Twitter afirma que o sistema está passando por manutenção e que “no decorrer do dia” a situação deve ser normalizada. O volume de reclamações levou o nome da empresa aos destaques do Google Trends. A movimentação também foi notificada pelo site Downdetector, que coleta dados sobre instabilidade em serviços online.