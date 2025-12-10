Sorocaba ganha seu primeiro complexo urbano inteligente

Primeira fase do projeto prevê mais de 1.400 lotes residenciais e comerciais a partir de 200 m²

Freepik Empreendimento inclui cerca de 188 mil m² de áreas verdes e 10 mil m² destinados a lazer



Sorocaba deve inaugurar em dezembro seu primeiro complexo urbano desenvolvido no modelo de cidade inteligente. O Complexo Ecivitas Alteza, projetado pela Emais Urbanismo, será construído na região oeste do município e ocupará uma área superior a 4,5 milhões de metros quadrados ao longo de sete etapas. A primeira fase do projeto prevê mais de 1.400 lotes residenciais e comerciais a partir de 200 m². O empreendimento inclui cerca de 188 mil m² de áreas verdes e 10 mil m² destinados a lazer.

O plano urbanístico contempla praças, ciclovias — com conexão à malha já existente na cidade — pistas de caminhada, áreas de convivência e espaço para pets. Também está previsto um sistema de manutenção e segurança que deverá ser organizado posteriormente pelos moradores. Segundo a empresa, o complexo foi planejado para integrar moradia, lazer e serviços e priorizar o uso racional dos recursos naturais.

O projeto inclui ainda uma avenida comercial e um boulevard que devem receber lojas e restaurantes. A área foi posicionada para aproveitar a vista para o Lago do Ipatinga, que continuará como área de preservação ambiental. Localizado ao lado do bairro Wanel Ville, o complexo chega a uma área em expansão urbana que já concentra novos empreendimentos e obras de mobilidade.

A empresa afirma ter investido cerca de R$ 27,5 milhões em diferentes obras na cidade, incluindo melhorias em abastecimento de água e revitalização de espaços públicos. O lançamento está marcado para 13 de dezembro no estande do empreendimento. A Emais informou que oferecerá condições comerciais específicas no dia, incluindo lotes com entrada inicial reduzida. A oferta será válida apenas para uma parcela limitada de terrenos.