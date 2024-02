SP alcança menor taxa de desemprego em 9 anos e lidera contingente de trabalhadores formais em 2023

Em conjunto com Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, Estado contribuiu significativamente para 60% da ocupação no Brasil

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mutirão de emprego realizado no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuiba, região metropolitana de São Paulo



O Estado de São Paulo celebrou uma significativa conquista econômica em 2023, registrando sua menor taxa de desemprego em nove anos, marcando 7,5%. Essa marca representa não apenas uma recuperação notável, mas também um retorno ao índice observado em 2013, segundo dados fornecidos pelo IBGE. Comparado com a média nacional de desemprego, que ficou em 7,8% no ano passado, São Paulo destacou-se positivamente, segundo a Fundação Seade. Além disso, o Estado liderou o contingente de trabalhadores com carteira assinada em 2023, com um total de 11,4 milhões de empregados formalmente registrados. Esse número representa cerca de 30% do total de trabalhadores com carteira assinada em todo o país.

O governador Tarcísio de Freitas demonstrou otimismo em relação aos resultados, atribuindo o sucesso à parceria entre o setor público e privado. “Os dados de geração de emprego e renda mostram que São Paulo está no caminho certo. Nossa gestão tem diálogo permanentemente aberto com quem empreende e transforma a sociedade”, afirmou. Além disso, São Paulo destacou-se como o Estado com o maior percentual de ocupação no país em 2023, representando 24,3% do total de ocupados. Em conjunto com Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, contribuiu significativamente para 60% da ocupação no Brasil.

Outro aspecto relevante foi a taxa anual de informalidade, que atingiu 31,5% da população ocupada em São Paulo, a terceira mais baixa entre os estados e abaixo da média nacional de 39,2%. No quarto trimestre de 2023, SP continuou a demonstrar sua força no mercado de trabalho. Com uma taxa de desemprego de 6,9%, superou a média nacional e regional, destacando-se como um dos mais positivos em termos de emprego. Também se destacou na formalização do emprego, com 80,9% dos empregados do setor privado tendo carteira assinada, superando a média nacional de 73,7%. O rendimento médio no quarto trimestre de 2023 em São Paulo foi de R$ 3.718, demonstrando um aumento de 2,1% em relação ao trimestre anterior e de 3,3% em comparação com o mesmo período de 2022.