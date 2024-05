Startup CRMBonus capta R$ 400 milhões e revoluciona o mercado de fidelidade

É a primeira vez que o fundo Bond decide investir em uma companhia brasileira; empresa tem se destacado por popularizar o conceito de ‘gift back’ no setor varejista nacional

Divulgação/CRMBônus Anúncio da CRMBônus na Times Square, em Nova York



A startup brasileira CRMBonus, focada em programas de fidelidade para o varejo, acaba de alcançar um marco significativo em sua trajetória. A empresa anunciou a captação de R$ 400 milhões em uma rodada de investimento série B, liderada pelo prestigiado fundo internacional Bond, sob a direção de Mary Meeker, uma figura icônica no universo do investimento em tecnologia. Este aporte não apenas sublinha a confiança dos investidores no potencial da CRM mas também marca a primeira vez que o fundo Bond decide investir em uma companhia brasileira, evidenciando o crescente interesse no mercado de inovação nacional. Desde sua fundação, em 2018, a CRMBonus tem se destacado por introduzir e popularizar o conceito de “gift back” no setor varejista nacional. Essa abordagem permite que os consumidores acumulem benefícios ao realizarem compras em uma rede de lojas parceiras, promovendo um modelo de negócios que beneficia tanto os consumidores quanto os varejistas.

Com a recente injeção de capital, a startup alcançou uma avaliação de mercado de R$ 2,2 bilhões, mais que dobrando sua avaliação desde a última rodada de investimentos. O sucesso da empresa é também refletido em seus resultados financeiros, com uma receita reportada de R$ 200 milhões no último ano e uma estimativa de ter gerado cerca de R$ 5 bilhões em receita incremental para seus clientes. A evolução da CRMBonus de uma simples plataforma de cashback para uma solução complexa que emprega análise de grandes volumes de dados e inteligência artificial é notável. A empresa agora oferece descontos personalizados e monetiza a base de dados de empresas parceiras de forma eficaz. Este modelo de negócio não só proporciona vantagens financeiras diretas aos consumidores, mas também incentiva o retorno dos clientes às lojas, estabelecendo um ciclo virtuoso de consumo e fidelização.