Subway entra com pedido de recuperação judicial em São Paulo

Rede de lanchonetes declarou uma dívida de R$ 482 milhões; pedido foi pedido pelo grupo Southrock, que está em recuperação judicial desde dezembro

Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Rede de lanchonete pertence ao grupo Southrock



A rede de lanchonetes Subway entrou com um pedido de recuperação judicial em São Paulo, declarando uma dívida de R$ 482 milhões. O controlador, grupo Southrock, que já estava em recuperação judicial desde dezembro de 2023, apresentou o pedido. A Subway havia sido excluída desse processo, mas uma notificação da proprietária norte-americana forçou o pedido de proteção judicial. Um grupo de credores interrompeu as negociações e passou a exigir o pagamento imediato dos valores devidos, levando a Subway a solicitar a recuperação judicial.

O acordo de tolerância que permitia a atuação da Southrock como franqueadora master da Subway no Brasil foi encerrado, e já se falava em um novo controlador para as atividades da rede no país. Os advogados da empresa pediram que o processo da Subway seja dependente da ação principal, aguardando a decisão do juiz. Inicialmente, a Subway não estava incluída no pedido de proteção feito pelo grupo Southrock, que englobava outras marcas da empresa. A crise da rede é atribuída à pandemia e à recuperação lenta do grupo, mas a Southrock acredita que a situação pode ser resolvida.

*Reportagem produzida com auxílio de IA