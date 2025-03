‘Super-ricos estão super-representados no Congresso’, diz Haddad em meio a reforma do IR

Ministro da Fazenda declarou acreditar na aprovação do projeto que isenta quem ganha até R$ 5 mil e cria imposto mínimo para milionário

Nesta quinta-feira (20), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, demonstrou otimismo em relação à aprovação de um novo projeto de lei que visa isentar do Imposto de Renda aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais. Ele ressaltou que, apesar da presença de muitos super-ricos no Congresso, a proposta conta com o apoio de diversos parlamentares, incluindo empresários e fazendeiros, que a consideram justa.

“Tem super-ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular. Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso. Os super-ricos estão super-representados no Congresso. Muita gente ali, empresário, fazendeiro, vai votar a favor desse projeto, porque sabe que ele é justo, sabe que tem que ter um imposto mínimo para super-ricos, que é de 10%. O trabalhador paga até 27,5%”, disse Haddad no programa Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

A proposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva inclui a criação de um imposto mínimo, que será aplicado a indivíduos com rendimentos anuais superiores a R$ 600 mil. A alíquota desse imposto será progressiva, podendo alcançar até 10% para aqueles que ganham mais de R$ 1,2 milhão por ano. Essa medida deve impactar cerca de 141,4 mil contribuintes de alta renda, que atualmente pagam uma média de 2,5% de alíquota efetiva.

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais deve beneficiar aproximadamente 10 milhões de pessoas. Para viabilizar essa medida, o governo estima abrir mão de R$ 25,8 bilhões em receitas. Haddad acredita que a proposta não enfrentará uma resistência significativa no Congresso, o que aumenta as chances de sua aprovação.

O ministro enfatizou a importância da justiça fiscal e a necessidade de um sistema tributário mais equitativo. Ele acredita que a proposta pode trazer um alívio financeiro para a população de baixa renda, ao mesmo tempo em que garante uma contribuição mais justa dos mais ricos. “Não vai ter argumento para não aprovar essa medida. Não consigo enxergar alguém da extrema-direita subir na tribuna e justificar a cobrança de Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil”,declarou.

