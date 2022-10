Suzano fecha acordo para compra ativos de papel tissue da Kimberly-Clark no Brasil

Transação inclui planta de produção localizada no estado de São Paulo, com capacidade de produção de cerca de 130 mil toneladas por ano, e direito sobre a marca Neve

Reprodução/Facebook/Suzano Anúncio vem logo após o banco norte americano JPMorgan elevar a recomendação das ações da empresa



Fabricante brasileira de celulose, a Suzano anunciou nesta segunda-feira, 24, um acordo para comprar as operações de papel tissue da companhia norte-americana Kimberly-Clark na América Latina. A aquisição engloba produtos como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços, além das marcas Neve e Kleenex. O principal ativo incluído no negócio é uma planta de produção de tissue localizada no estado de São Paulo, com capacidade de produção de cerca de 130 mil toneladas por ano. Essa expansão operacional aumenta em 76% a capacidade de produção da Suzano. O acordo ainda prevê que demais marcas globais utilizadas pela KC Brasil sejam licenciadas para a Suzano por prazo determinado. O valor da transação não foi divulgado, mas a Suzano afirmou que a aquisição não terá um impacto significativo em seu endividamento. O anúncio vem logo após o banco norte americano JPMorgan elevar a recomendação das ações da empresa de celulose, que fechou em alta de 3,48% no último pregão, e indicar como principal escolha no setor de celulose. O preço-alvo passou de R$ 58 para R$ 67. O JP Morgan foi responsável por assessorar a Kimberly-Clark nas negociações do acordo.