Swile vence Prêmio Reclame Aqui voltado para reputação e atendimento ao cliente

Empresa francesa, líder em benefícios corporativos, dobrou a base de cliente em 2024 e superou 700 mil usuários no Brasil

Divulgação Time da Swile com o troféu Reclame AQUI



A empresa francesa Swile, líder em benefícios corporativos, venceu o Prêmio Reclame Aqui 2024 na categoria “Cartão de Benefícios”. “O Prêmio Reclame AQUI não é apenas uma conquista, mas a validação do nosso compromisso em fazer do cliente nossa maior prioridade”, disse o CEO da empresa Julio Brito. “Em um mercado altamente competitivo, a reputação e o atendimento são diferenciais estratégicos, e a Swile se orgulha de liderar essa transformação com inovação e proximidade”, destaca Brito. A Swile dobrou a base de cliente em 2024 e superou 700 mil usuários no Brasil, e mesmo assim conseguiu reduzir o volume de atendimentos ao SAC, com uma queda de 300% no número de contatos por cliente. “Nossa missão é garantir que todos os clientes, em qualquer ponto de contato, tenham a melhor experiência possível. Essa vitória é o resultado de uma equipe dedicada e de uma abordagem baseada em dados, tecnologia e proximidade com os consumidores”, comenta Adriano Gandolfi, diretor de experiência do cliente da Swile. Só neste ano, a empresa foi reconhecida no The Customer Summit Awards 2024, em novembro, na categoria “Cultura Focada no Cliente – Melhor Estratégia de Engajamento” e ficou com o bronze do SMART CUSTOMER 2024 na categoria “Automação de Experiência do Cliente”.