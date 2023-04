Taesa: dividendos podem estar com dias contados e ação deve cair já na próxima semana

Embora seja uma ‘estrela’ dos proventos gordos, analistas afirmam que a TAEE11 está cara e que empresa corre o risco de perder até 50% da receita até 2030; entenda por que não é hora de investir

evening_tao/Freepik Empresa do setor elértico foi um grande destaque em 2022 como pagadora de dividendos, mas bonança pode secar em breve



A Taesa (TAEE11) é uma das primeiras ações que surgem à mente do investidor quando o assunto é dividendos. A empresa do setor elétrico ganhou destaque no ano passado devido ao pagamento de proventos “gordos”, mas tudo indica que essa bonança pode estar com os dias contados para desaparecer. Os holofotes sobre os dividendos da empresa ficam ainda mais nítidos com a quantidade de manchetes que podem ser encontradas na internet. Nos últimos 12 meses, a Taesa pagou impressionantes 17,8% em dividendos. Isso equivale a pouco mais de R$ 6 por ação. Ou seja, quem tinha cerca de R$ 5 mil investidos em TAEE11 há um ano embolsou R$ 890.

É inegável que a elétrica foi um grande destaque em 2022 como pagadora de dividendos. Ela, inclusive, ficou no top 20 ações com maiores dividend yield da Bolsa brasileira. Se o seu primeiro instinto após todos esses dados é querer comprar a ação da Taesa, aqui vai um alerta: toda essa bonança pode secar em breve e o preço da ação despencar. Quem defende essa possibilidade são os analistas Ruy Hungria, Richard Camargo e Rodolfo Amstalden, da Empiricus Research. Embora os dividendos da companhia brilhem os olhos, a expectativa para o futuro da elétrica não é das melhores.

Por que é hora de ‘fugir’ de Taesa (TAEE11)?

Os motivos para pular fora de Taesa se resumem em dois pontos principais:

As perspectivas para o futuro da elétrica são bem pessimistas;



A ação está cara no patamar atual.

Resumidamente, a Taesa hoje tem um portfólio de 40 concessões de transmissão de energia. Até 2032, cerca de 10 dessas concessões serão encerradas. E é aí que mora o problema: essas concessões que acabarão em breve são responsáveis por 50% da receita anual da elétrica. Portanto, a Taesa vai passar por uma queda brutal de receita na virada da década. Mas, como se isso já não bastasse para gerar uma preocupação sobre a empresa, a elétrica ainda pode estar colocando tudo a perder cada vez mais rápido. Isso porque ela tem participado de leilões de energia extremamente agressivos, que substituem concessões rentáveis por outras com retornos não favoráveis. Para os analistas, isso pode ser um verdadeiro vilão para os rendimentos da ação em breve: “Certamente vai afetar os retornos dos acionistas à frente”, comentam. Para ter ideia dos riscos envolvidos na ação, até a Cemig (CMIG4), que é a maior acionista da elétrica, planeja pular fora da companhia.

Além disso, mesmo com dividendos atraentes, o preço da ação hoje não oferece um potencial lucrativo que valha os riscos. Segundo a equipe de análise da Empiricus Research, a TAEE11 está cara e tem um upside de “apenas” 5%. Mas pode ser que nem isso ela consiga entregar para o investidor. Com os riscos atrelados a essa perda expressiva de receita em 2030, o mercado pode ficar de olho nos papéis e fugir em breve: “O mercado sempre antecipa, e pode ser que isso comece a acontecer já no próximo ano, no próximo mês ou até mesmo na semana que vem”.

“TAEE11 já está muito bem precificada nas cotações atuais, e qualquer ganho via dividendos deveria ser perdido via desvalorização das ações”, afirmam os analistas Amstalden, Hungria e Camargo em um relatório recente da Empiricus Research. Portanto, a ação é, na verdade, uma cilada. Hoje, a companhia tem dividend yield muito maior que seus concorrentes, mas o que importa no fim do dia, de acordo com os analistas, é saber se esses pagamentos são sustentáveis. Mas enquanto TAEE11 não passa de uma furada, existem outros papéis na Bolsa brasileira que estão dando sopa e podem pagar dividendos extraordinários daqui um tempo. Só no setor elétrico, a Empiricus Research recomenda 3 ações que estão baratas, têm melhores perspectivas que Taesa e pagamentos recorrentes que podem “encher” o bolso do investidor. Saiba quais são essas ações clicando no botão abaixo.

3 melhores ações do setor elétrico e uma carteira completa para buscar renda extra

O setor elétrico é tradicionalmente cheio de ações pagadoras de dividendos excelentes. Mas não basta investir em qualquer coisa, é preciso separar o joio do trigo e não cair em ciladas como a Taesa. Essas 3 ações selecionadas pela Empiricus Research reúnem exatamente o que a casa de análise defende como características fundamentais de uma boa pagadora de dividendos:

Expectativa de dividendos crescentes nos próximos anos;



Bom potencial de valorização.

Uma delas, inclusive, fez um investimento muito grande nos últimos 5 anos e agora esses ativos vão entrar em operação — o que pode causar um aumento de dividendos daqui para a frente.

Curso gratuito: saiba como selecionar as top ações pagadoras de dividendos

Investir em boas ações pagadoras de dividendos é a melhor estratégia para quem quer ter um dinheiro pingando na conta com recorrência e, quem sabe, até ter uma renda mensal só com a participação nos lucros das ações. Mas é preciso saber escolher os melhores ativos. Foi pensando em ajudar os investidores a tomarem as melhores decisões que o Seu Dinheiro, em parceria com a Empiricus Investimentos, está liberando um curso gratuito sobre renda extra com dividendos.

No curso você vai aprender:

O que são dividendos e como eles podem te gerar renda todo mês;

Como ativar o “efeito bola de neve” e criar um patrimônio milionário;

As 3 regras fundamentais de todo investidor de renda bem-sucedido.

Além disso, você pode receber uma carteira completa com as melhores ações pagadoras de dividendos e R$ 120 para colocar a mão na massa e investir.

