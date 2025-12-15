Tarcísio bate na tecla da recessão econômica: ‘Brasil enfrenta crise fiscal contratada’

Agora ex-secretário da pasta de Agricultura, Guilherme Piai se despede para concorrer como deputado federal: “Vamos tirar o PT do poder”

Marcelo D. Sants/Ato Press/Estadão Conteúdo De acordo com o governador, o país precisará enfrentar temas sensíveis nos próximos anos, como a reforma administrativa, a desvinculação de receitas e a universalização dos financiamentos públicos



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), destacou a harmonia entre os Poderes no Estado, a força do agronegócio paulista e a necessidade de reformas estruturais para enfrentar os desafios fiscais do país. As declarações foram feitas durante o Prêmio Município Agro Paulista – Edição 2025 realizado no Palácio dos Bandeirantes.

Durante o evento, o governador afirmou que São Paulo se diferencia pela relação institucional entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Segundo ele, o trabalho conjunto entre os Poderes tem como foco o interesse da população. “Aqui os poderes trabalham juntos, não brigam, não disputam protagonismo. Todos olham para o interesse do cidadão”, afirmou.

Tarcísio voltou a falar sobre o cenário econômico nacional e alertou para o que classificou como uma crise fiscal já contratada. De acordo com o governador, o país precisará enfrentar temas sensíveis nos próximos anos, como a reforma administrativa, a desvinculação de receitas e a universalização dos financiamentos públicos. Ele associou o avanço dessas pautas ao papel da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e afirmou que, em algum momento, o debate também chegará ao Congresso Nacional.

Ao agradecer o presidente da Alesp, André do Prado, Tarcísio classificou o Legislativo paulista como “sócio do governo”. O governador reconheceu a existência de divergências políticas, especialmente com a oposição, mas ressaltou que isso faz parte do ambiente democrático e não deve ser tratado como inimizade.

Elogios ao agro

Durante o discurso, o governador também destacou o agronegócio como um “nicho de excelência” e um dos principais pilares do desenvolvimento nacional. Para Tarcísio, o setor é referência em produtividade e sustentabilidade e tem papel estratégico em agendas como a transição energética, a segurança alimentar e a economia do crescimento.

Tarcísio de Freitas ainda afirmou que nunca criticou publicamente seus antecessores no cargo. “Nunca falei mal de antecessor e não vou falar. Se São Paulo é o que é hoje, é porque fizeram o melhor. Cabe a mim fazer o melhor agora”, declarou. Em tom enfático, o governador disse acreditar que “não existe o impossível” quando há planejamento e cooperação entre as instituições.

A cerimônia também marcou a despedida de Guilherme Piai do comando da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Piai deixa a pasta para disputar uma vaga de deputado federal em 2026 pelo partido Republicanos. Durante o evento, ele fez críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT). Para o seu lugar, assume Geraldo Melo Filho, ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Encerrando o evento, Tarcísio de Freitas assinou decretos voltados ao fortalecimento da agricultura paulista, além de convênios e títulos de regularização fundiária, reforçando ações do governo estadual para o setor rural.