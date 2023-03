Tarcísio fala sobre privatizações em São Paulo e revela projeto educacional de redação corrigida por inteligência artificial

O governador pontuou que educação e infraestrutura estão no centro dos projetos do Estado, que contarão com o aporte de capital privado

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio falou durante leilão para a concessão do lote Rodoanel Norte



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a comentar nesta terça-feira, 14, os planos do governo estadual de fazer novos leilões e utilizar capital privado para melhorar a infraestrutura da região. Durante leilão do Rodoanel Norte, ele declarou que, ainda este mês, o governo irá lançar a licitação para a estruturação da privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A (EMAE) e que iniciará os estudos para a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em breve. O governador ainda indicou que serão realizadas Parceiras Público-Privadas sociais, citando escolas como um dos locais. “A partir do segundo semestre deste ano, vamos ter programação em sala de aula, redação sendo corrigida por inteligência artificial, robótica, oratória e empreendedorismo, desde o 8º ano”, revelou.

Tarcísio citou o Rodoanel como a primeira das obras herdadas pela sua gestão que são sendo encaminhadas para serem finalizadas durante seu mandato, citando ainda planos para a finalização da linha 17 do metrô de São Paulo. “Nós vamos entregar linhas de metrô. Nós vamos começar a travessia seca entre Santos e Guarujá, vamos fazer outros leilões de rodovias aqui na bolsa de valores. Este é uma governo que busca parceiras com o setor privado. É um governo que acredita no potencial da iniciativa privada, entende que o capital privado é indutor de desenvolvimento, é gerador de oportunidade, riquezas e alivia o Estado”, afirmou. Segundo o governador, o Programa Paulista de Parceiras de Investimentos qualificou uma série de projetos que vão representar mais de R$ 130 bilhões de investimentos ao longo dos anos.