Tarcísio sai otimista de encontro com Lira e tem conversa com Haddad sobre reforma

Depois de encontro com o relator da reforma, o governador paulista tem reunião nesta quarta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT)

Bruno Escolastico/Ato Press/Estadão Conteúdo O governador paulista Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), permanece em Brasília nesta quarta-feira, 5, para articular mudanças na reforma tributária junto a outros governadores, prefeitos e parlamentares. Ao chegar à capital federal no fim da tarde desta terça, Tarcísio esteve no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), para uma conversa que durou cerca de 15 minutos. Interlocutores da gestão estadual afirmam que o governador saiu “bastante otimista” sobre mudanças em pontos importantes para São Paulo. Tarcísio vem dizendo que é favorável à reforma, mas com ajustes para que o Estado “não perca a autonomia”. Depois de encontro com outros governadores, o chefe do Executivo paulista disse que o objetivo é que haja um esforço para que as alterações sejam feitas a fim de que o texto seja votado até o fim da semana. A ideia é que o governador de São Paulo permaneça em Brasília pelo “tempo que for necessário” para conduzir pessoalmente as negociações. Na manhã desta quarta, Tarcísio participa de um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para mais uma vez debater propostas de alterações na reforma tributária.

Em coletiva concedida durante a noite passada, os governadores Tarcísio Freitas (SP), Cláudio Castro (RJ), Eduardo Leite (RS), Jorginho Mello (SC), Ratinho Júnior (PR), Renato Casagrande (ES) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) explicaram algumas de suas reivindicações no texto. “Precisamos ajustar alguns pontos, sobretudo a questão da governança do conselho federativo, é o ponto que preocupa mais. O que estava no primeiro texto não atende e não é representativo, então a gente precisa de uma coisa mais simples, mais ágil e representativa. Estamos sentindo uma total boa vontade do relator para fazer as mudanças”, disse o governador Tarcísio de Freitas se referindo ao apoio do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). “Acho que está muito perto daquilo que é o ideal, então estamos muito otimistas com a votação. Acho que estamos com a melhor chance que já tivemos em ter uma reforma tributária, uma modernização do sistema tributário da nossa história recente”, completou Tarcísio.