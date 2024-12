Tarifa de ônibus em São Paulo sobe para R$ 5 a partir de janeiro

Aumento representa uma elevação de 13,6% em relação ao valor atual de R$ 4,40; a CPTM e o Metrô também avaliam o ajuste nos preços passando de R$ 5,00 para R$ 5,20

LUIZ CLÁUDIO BARBOSA/AE Proposta foi debatida em uma reunião do CMTT, onde a SPTrans apresentou uma análise dos custos do sistema de transporte



A Prefeitura de São Paulo informou que a tarifa do transporte público municipal de ônibus será reajustada para R$ 5,00 a partir do dia 6 de janeiro. Esse aumento representa uma elevação de 13,6% em relação ao valor atual de R$ 4,40. Segundo a administração municipal, o novo preço ainda está abaixo da inflação acumulada desde a última alteração, que ocorreu em janeiro de 2020. A proposta de aumento foi debatida em uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), onde a SPTrans apresentou uma análise dos custos do sistema de transporte. O prefeito Ricardo Nunes destacou que fatores como a valorização do dólar e o aumento no preço do diesel foram determinantes para a decisão de elevar a tarifa.

Além do ônibus, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Metrô também devem ter seus preços ajustados, passando de R$ 5,00 para R$ 5,20. No entanto, essa mudança ainda não foi oficialmente confirmada pelo governo estadual. Após a definição do novo valor, a proposta será enviada à Câmara Municipal para votação e aprovação. A gestão municipal garantiu que todas as gratuidades atualmente existentes continuarão em vigor, assim como a possibilidade de integração entre até quatro ônibus em um intervalo de três horas.

