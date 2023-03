Taxa de desemprego sobre para 8,6% em fevereiro; total de desocupados é de 9,2 milhões

Em relação ao trimestre anterior, que compreende os meses de setembro, outubro e novembro de 2022, foi registrada uma alta de 0,5% no índice

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Mesmo com a alta, o resultado é o melhor para o trimestre desde 2015, quando a taxa foi de 7,5%



A taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro de 2023. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 31. Em relação ao trimestre anterior, que compreende os dados coletados entre setembro e novembro, a taxa era de 8,1%, o que representa um aumento de 0,5%. Em janeiro, o índice de desemprego era de 8,4%. Mesmo com a alta, o resultado é o melhor para o trimestre desde 2015, quando a taxa foi de 7,5%. No mesmo período de 2022, a taxa de desemprego no país era de 11,2%. Com o aumento da taxa, o número de desempregados chegou a 9,2 milhões, sendo 483 mil a mais em relação ao trimestre anterior. O número de pessoas ocupadas teve um recuo de 1,6%, indo para 98,1 milhões, cerca de 1,6 milhão a menos, mostrando um crescimento de 3% no indicador em relação ao mesmo trimestre de 2022. A renda média no trimestre foi de R$ 2.853, mostrando uma alta de 7,5% em relação ao mesmo período de 2022.