TCU reelege Vital do Rêgo para presidência e Jorge Oliveira para vice
Eles foram reeleitos por unanimidade dos votos e ficarão mais um ano à frente da Corte de Contas
Os ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) reelegeram, por unanimidade, o presidente Vital do Rêgo para mandato de mais um ano à frente da Corte de Contas, em sessão realizada nesta quarta-feira (3). O ministro Jorge Oliveira foi reeleito para o cargo de vice-presidente.
O exercício do mandato começa em 1º de janeiro de 2026. A posse de ambos ocorreu imediatamente após a votação.
“Receber essa aprovação unânime certamente nos dá uma responsabilidade cada vez maior em cumprir expectativas que os senhores tiveram sobre nós e renovam agora”, disse Vital aos colegas ministros.
O ministro Benjamin Zymler presidiu a sessão durante a coleta e apuração dos votos. Participaram da sessão a procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Cristina Machado, os ministros Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
Perfis
O presidente e ministro Vital do Rêgo é formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e em direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Ele exerceu cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador antes de ser indicado pelo Senado Federal, em 2014, para integrar o TCU. Vital do Rêgo é natural de Campina Grande (PB).
O vice-presidente e ministro Jorge Oliveira é bacharel em direito e em administração de segurança pública, com especializações em direito público e ciências políticas. Antes ele trabalhou na PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), no exercício da advocacia e na atuação como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é natural do Rio de Janeiro (RJ).
