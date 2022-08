Técnica japonesa de investimentos vira febre no Brasil e gera R$ 4.000 de renda média mensal para brasileiros comuns

Estratégia ainda é pouco explorada por gurus financeiros mais tradicionais, mas quem tem conhecimento e fez essa aposta está ganhando muito dinheiro

O que mudaria na sua vida se você ganhasse R$ 4.000 a mais todos os meses? Provavelmente muita coisa, certo? Pois saiba que esse é exatamente o ganho médio de um grupo de brasileiros que está aplicando uma técnica japonesa de investimentos em suas carteiras. E não precisa ficar assustado, porque não se trata de nada complexo ou sofisticado. Na verdade, essas pessoas não precisam ter qualquer faculdade ou até mesmo conhecimento na área dos investimentos para buscar essa renda. Essa técnica ainda é pouco explorada por gurus financeiros mais tradicionais, que veem com maus olhos abordagens mais ousadas. Mas quem sabe o que está fazendo e aposta nessa técnica está ganhando muito dinheiro.

Quanto dinheiro? Bem, vejamos do seguinte modo. Quanto dinheiro você acha que vai ter na conta daqui a 8 meses? Talvez um pouco mais do que você tem hoje, se receber um aumento ou o décimo terceiro. A verdade é que a grande maioria das pessoas vai ter a mesma quantidade de dinheiro na conta, ou até mesmo um valor menor, já que a economia mundial não apresenta sinais de melhora.

R$ 5.000 foram transformados em R$ 56.900 usando essa técnica; vai ficar olhando ou vai participar?

Pois saiba que, em cerca de 8 meses, quem usou essa técnica japonesa de investimentos transformou R$ 5.000 em mais de 55 mil reais. Vou repetir para você entender o que estou dizendo: R$ 5 mil foram transformados em mais de R$ 50 mil usando essa técnica. Mais precisamente, foram R$ 56.900 em 176 dias úteis. É claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro e que esse tipo de investimento envolve riscos. Mas muitos acreditam que esse é um risco que vale a pena correr.

Afinal, tenho certeza que esse dinheiro faria diferença na vida de muitos brasileiros, seja para quitar algumas dívidas, dar entrada em um apartamento novo ou até fazer aquela viagem dos sonhos. Acredite, você pode fazer tudo isso. Essa técnica permite isso e muito mais. Basta que você aprenda com quem sabe o que está fazendo. Quem sabe aplicar essa técnica.

Conheça o profissional que está mudando a vida de brasileiros comuns com essa estratégia

E se tem alguém no Brasil que sabe usar essa técnica, esse alguém é Rogério Araujo. Guarde bem esse nome, porque em pouco tempo ele pode se tornar o maior responsável pela transformação da sua vida financeira. Rogério é um analista CNPI responsável por comandar uma sala de trading na Vitreo, uma plataforma de alta tecnologia onde essa técnica pode ser aplicada. Enquanto muitos investidores utilizam a estratégia de análise fundamentalista com foco no longo prazo, Araujo utiliza a leitura de candlesticks para prever, com alta precisão, o movimento do mercado em cerca de alguns minutos.

Quanto de alta precisão? Bom, basta dizer que, nos últimos meses, de cada 100 previsões de Rogério, 83 estavam corretas. Caso você não saiba, os candlesticks foram criados por Homma Munehisa no século XVIII. Ela desenvolveu esse método para fazer negociações no mercado de arroz, um dos maiores da época. E é exatamente essa técnica de leitura que pode botar muito dinheiro no seu bolso. Se o mercado vai subir, ele pode antecipar isso através da leitura dos candlesticks e ganhar dinheiro com isso. Se o mercado vai cair, é a mesma coisa. E a melhor parte é que você nem precisa aprender a técnica. É isso mesmo. Você provavelmente ficou confuso agora, mas vou explicar.

Você pode copiar e colar o que Rogério faz e ter a chance de ganhar dinheiro com pouquíssimo esforço

Como eu disse, Rogério Araujo é responsável por comandar uma sala de trading. Esse é um ambiente virtual, uma live, em que Araujo dá indicações de compra e venda para quem está acompanhando. Ou seja, se você estiver assistindo a essa live, não precisa fazer a leitura dos candles — porque vai estar assistindo a um dos maiores profissionais do país fazendo exatamente isso. Araujo vai fazer a leitura dos candles e dizer para seus espectadores exatamente o que comprar, quando comprar e quando vender. Você só precisa prestar atenção e fazer o que ele fala. É simples assim.

Foi fazendo isso que os brasileiros comuns que assistem a essas lives conseguiram gerar uma renda média mensal de R$ 4.000 com essa técnica. Começando com R$ 3.000 para aplicar na estratégia e uma valorização de cerca de 1.000%. Estamos falando de, em média, R$ 4.000 por mês. Sem precisar ter faculdade, sem precisar ter qualquer conhecimento na área, sem precisar ter muito dinheiro para investir. Apenas copiando e colando os movimentos de Araujo. E isso é apenas um exemplo. Você poderia começar com menos dinheiro e, ainda assim, ter ganhos extraordinários e multiplicar seu capital de forma expressiva.

Veja como funciona o processo para participar da sala

Se você se interessou e quer saber como participar dessa sala de trading, preste atenção para saber exatamente como liberar seu acesso. Com o acesso a essa transmissão, você não precisa comprar nenhum curso de milhares de reais e pode começar a ganhar dinheiro já no primeiro dia, apenas imitando os movimentos do trader. Essa, provavelmente, é a sala de maior resultado no mercado atual. Rogério Araujo gerou ganhos de 1.038% em apenas 176 dias úteis para quem assiste à transmissão da Vitreo.

A Vitreo faz parte da Empiricus, que foi comprada recentemente pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Ou seja, tem gente bastante grande por trás desse projeto. Não são aventureiros gravando vídeos para o YouTube ou vendedores de curso. Rogério está ao vivo desde agosto do ano passado, todos os dias, operando e dando instruções pra quem acompanha a sala. E os seus resultados falam por si mesmos. Não se trata de um golpe de sorte, mas de uma estratégia que já foi aplicada com sucesso em mais de 4.000 operações.

A taxa de retorno das recomendações de Rogério é tão alta que parece mentira: 83% de acerto. De cada 10 recomendações, 8 deram lucro. Dá para entender por que essa é a melhor estratégia para quem quer a oportunidade de ganhar dinheiro rápido? E se você pensa que chegou até aqui para descobrir quanto precisa pagar por esse acesso, prepare-se para ficar de queixo caído: o acesso à sala de trading do Rogério é totalmente de graça. Sim, você não leu errado. É de graça e ponto final. Não vai ter venda no final, nem nada disso. Você só precisa clicar no botão abaixo, seguir as instruções e liberar seu acesso gratuito. É fácil assim.

Qual é a pegadinha?

Como não existe nada grátis nesse mundo, você provavelmente está pensando qual a pegadinha envolvida nessa proposta. Se alguém conhece uma forma tão fácil que possibilita multiplicar o dinheiro investido, por que abriria para o público de forma gratuita? Para começar, não existe nada garantido aqui. Essa é uma atividade envolvida com investimentos e, dessa forma, não existe nenhum retorno garantido. Os riscos dessas operações são consideráveis, e você precisa estar ciente disso antes de começar. Por isso, o ideal é colocar nesse negócio uma quantia que você não vai precisar no curto prazo. Se você tem 1.000 reais que está disposto a arriscar, ótimo. Já é suficiente para começar.

Em segundo lugar, a empresa por trás dessa proposta, a Vitreo, tem muito a ganhar com sua participação nesse projeto. Isso porque é uma plataforma completa de investimentos que oferece diversos tipos de produtos, tanto focados em curto como no longo prazo. Para você ter uma ideia, a Vitreo é uma das maiores inovadoras do Brasil quando o assunto são fundos de investimentos, investindo em teses bastante arrojadas como no agronegócio brasileiro e até mesmo no metaverso.

Ao convocar novos participantes para a sala de trading, a Vitreo abre a possibilidade de novos clientes conhecerem o trabalho da empresa. Dessa forma, você pode acabar consumindo novos produtos e pagando taxas para a plataforma. Ou seja, ao disponibilizar gratuitamente uma forma de multiplicar o capital dos investidores, a Vitreo cria clientes satisfeitos que acabam colocando esse dinheiro novamente dentro da empresa. É uma relação de ganha-ganha para todos os envolvidos. Portanto, se você quer começar a dedicar sua força de trabalho a algo que pode realmente mudar sua vida financeira, clique no botão abaixo e conheça a sala de trading da Vitreo. Não tem pegadinha: é absolutamente tudo gratuito, sem letras miúdas, e o que está ali pode mudar sua vida financeira.

