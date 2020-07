Tesouro e B3 zeram taxa de custódia para investimentos de até R$ 10 mil no Tesouro Selic

A mudança entrará em vigor em 1º de agosto; a taxa havia diminuído pela última vez de 0,30% para 0,25% para todos os títulos, em 1º de janeiro de 2019

Marcos Santos/USP Imagens

O Tesouro Nacional e a B3 (Bolsa de Valores) reduziram de 0,25% para 0% ao ano a taxa de custódia para os investimentos no Tesouro Selic até o estoque de R$ 10 mil. O Tesouro Direto tem nesta quinta-feira (23) quase 1,3 milhão de investidores ativos. Com a zeragem da taxa, um terço deles ficaria completamente isento de tarifa, informou o Tesouro Nacional. Entretanto, segundo o Tesouro, como a medida isenta o pagamento para todos os investidores em Tesouro Selic até o limite de R$ 10 mil em estoque, todos que possuem esse título, e que respondem por 53% da base de investidores ativos do programa, acabarão de alguma maneira sendo beneficiados.

Para ilustrar o efeito da alteração, o Tesouro divulgou uma simulação, considerando três investidores: um com R$ 9 mil, outro com R$ 11 mil e um terceiro com R$ 20 mil aplicados em Tesouro Selic. O primeiro ficará totalmente isento de taxa. O segundo só terá custo referente à taxa de custódia sobre o valor de R$ 1 mil que excede os R$ 10 mil. E o terceiro pagará taxa referente aos R$ 10 mil excedentes. A mudança entrará em vigor em 1º de agosto. A taxa de custódia havia diminuído pela última vez de 0,30% para 0,25% para todos os títulos, em 1º de janeiro de 2019. “Nesse sentido, o Tesouro e a B3 reafirmam o seu compromisso de monitorar constantemente as oportunidades de reduções estruturais na taxa de custódia cobrada pela B3”, concluiu o Tesouro, em nota.

*Com informações da Agência Brasil