Tesouro Nacional cancela leilão de títulos públicos em resposta à instabilidade do mercado

‘O objetivo da atuação é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos, assegurando seu bom funcionamento e o de mercados correlatos’, comunicou o órgão em nota

O leilão tradicional de títulos públicos que estava agendado para a próxima quinta-feira, dia 19, foi cancelado pelo Tesouro Nacional em resposta à instabilidade observada no mercado financeiro. A decisão reflete a preocupação com as condições atuais do ambiente econômico, que têm gerado incertezas entre os investidores. Nos dias 18, 19 e 20, o Tesouro realizará leilões de compra e venda de títulos públicos, com as especificações das ofertas sendo anunciadas no próprio dia das operações. “O objetivo da atuação é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos, assegurando seu bom funcionamento e o de mercados correlatos”, informou, em nota.

Analistas do setor financeiro destacam que a ausência de intervenções do Tesouro pode estar contribuindo para um aumento do estresse no mercado. A falta de ações pode gerar uma percepção de vulnerabilidade, levando a uma maior aversão ao risco por parte dos investidores.

