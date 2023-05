Título público que paga 200% do CDI renderia 376% mais que o Ibovespa desde 2013; saiba como garantir o seu

Corretora abrirá em breve nova oportunidade para investidores buscarem lucros com esses títulos

katemangostar/Freepik Mercado costuma assumir que a rentabilidade do CDI é igual à da Selic, com pequenas oscilações para cima ou para baixo



Se você se interessa por investimentos, com certeza deve ter visto na internet, no seu banco ou corretora títulos que pagam 200% do CDI. Em todas as propagandas essas instituições se esforçam ao máximo para que você pense que está diante de uma baita oferta. Os 200% do CDI certamente chamam atenção. Entretanto, muita gente tem dificuldade de entender o potencial estrondoso dessa rentabilidade no longo prazo. Pensando nisso, fizemos um levantamento nos últimos 10 anos para mostrar o efeito surpreendente que uma rentabilidade dessa traria para sua carteira. E claro, vou te mostrar “o caminho das pedras” para encontrar esses títulos com 200% do CDI, sem pegadinhas.

O que é CDI e quanto ele vale?

Bem, para começo de conversa, você precisa saber que o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é um tipo de título que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si. Assim, esses títulos não estão disponíveis para pessoas físicas. Mas a taxa de juros praticada, isto é, a taxa DI, acabou sendo adotada pelo mercado como referência para remuneração em diversos investimentos. Ou seja, quando um investimento fala de 200% do CDI não se trata de 200% de lucro, mas, sim, de uma rentabilidade que é o dobro da taxa DI.

A taxa DI segue bem de perto a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Atualmente, os juros por aqui estão em 13,75% ao ano. Assim, os títulos remunerados pela Selic estão recebendo um retorno médio mensal de 1,08%, enquanto os títulos que pagam de acordo com o CDI tiveram, em março, um retorno de 1,17%. Dessa forma, o mercado costuma assumir que a rentabilidade do CDI é igual à da Selic, com pequenas oscilações para cima ou para baixo.

Fizemos a conta de quanto rende 200% do CDI

Suponha que há exatos 10 anos você investiu R$ 1.000 em um título que pagava 200% do CDI e também aplicou o mesmo valor no Ibovespa e na poupança. O resultado seria o seguinte:

Perceba que, se você tivesse investido em títulos que pagam 200% do CDI nos últimos 10 anos, a sua rentabilidade seria muito maior do que nos outros dois investimentos. Até mesmo na comparação com as ações, o retorno do título foi 376% maior. Isso acontece porque, em um país como o Brasil, onde os juros básicos costumam bater a renda variável, algo que pague o dobro disso tende a ser absurdo no longo prazo. Tanto que, em referência à lendária frase de Warren Buffet “Never bet against America”, os brasileiros costumam brincar com “Never bet against CDI”, ou seja, nunca aposte contra o CDI.

Naturalmente, não é fácil encontrar um título que pague 200% do CDI. Quando existem, normalmente eles estão restritos a aportes limitados, prazos curtos e tributação maior que a média. Entretanto, existe uma categoria de títulos públicos “premium” que costumam pagar 200% do CDI e até mais em um prazo médio de 2 anos. Esta modalidade estava restrita há alguns anos apenas aos milionários, mas agora pode ser acessada pelo investidor comum. Além disso, enquanto no Ibovespa e na renda fixa você está sujeito a pagar Imposto de Renda, com esta modalidade você está isento para ganhos de até R$ 35 mil.

Muitos desses títulos tem como devedor o governo federal. Isso significa que você está investindo em um ativo com baixo risco de crédito, afinal, as chances de receber um calote da União são quase nulas. Apenas uma corretora oferece este tipo de título aqui no Brasil e, quando eles aparecem, costumam encerrar a captação muito rapidamente.

