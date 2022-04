Três ganhadores acertaram 1° sorteio da Dupla Sena de Páscoa

Vencedores saíram na Bahia, Minas Gerias e São Paulo; cada um levará R$ 10 milhões cada

Reprodução Dupla Sena de Páscoa teve dois sorteios no final de semana



Três apostas acertaram as seis dezenas do 1º sorteio da Dupla Sena de Páscoa neste sábado, 16, e ganharam R$ 10.749.483,29 cada. Os jogos foram feitos em Barra do Choca (BA), Governador Valadares (MG) e Santos (SP). Os números sorteados foram 19, 25, 32, 38, 39, 42. Segundo a Caixa, 613 apostas acertaram 5 dezenas e vão ganhar, cada um, R$ 4.399,44. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, no Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 19, 25, 32, 38, 39, 42 , no 1º e, no 2º sorteio, 5, 13, 15, 22, 42, 44. No segundo sorteio o valor foi de R$ 2.966.544,98.O próximo concurso será na quarta, 19. O prêmio é estimado em R$ 300 mil.

*Com informações da Agência Brasil