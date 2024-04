Tribunal reverte afastamento de Sergio Rezende do conselho da Petrobras

Na decisão do TRF3, o juiz considerou que a liminar que suspendido o conselheiro ‘afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; expectativa é Pietro Mendes também consiga decisão favorável

Divulgação/Academia Brasileira de Ciências Sergio Machado Rezende foi indicado pelo governo para ocupar uma das cadeiras do Conselho de Administração da Petrobras



O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) acolheu as alegações do recurso da Advocacia Geral da União (AGU) nesta segunda-feira (15) e reverteu a decisão que afastava Sergio Machado Rezende do Conselho de Administração da Petrobras. O desembargador federal Marcelo Mesquita Saraiva foi responsável pela decisão, que colocou fim ao afastamento de Rezende, indicado pelo governo para ocupar uma das cadeiras do colegiado. Na decisão do TRF3, o juiz considerou que a liminar que afastava Rezende “afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa”, por não ter buscado a posição da União previamente. Além disso, a decisão não reconheceu o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a aplicação da Lei das Estatais. A expectativa agora é que a situação de Pietro Mendes, o presidente do conselho, também seja resolvida em breve. Ele continua suspenso, mas também aguarda decisão a AGU apresentar ter apresentado recurso.

O afastamento de Rezende foi motivado por uma ação popular que questionava a legalidade de sua permanência no cargo, alegando possíveis descumprimentos do Estatuto Social da Petrobras. Entre os argumentos apresentados estavam a falta de cumprimento da quarentena de desincompatibilização de cargos políticos, a ausência de elaboração da lista tríplice no processo de indicação e a não utilização de uma empresa especializada no processo de seleção, conforme previsto na Lei das Estatais.

