Uber demitirá 3 mil funcionários e fechará 45 escritórios

Divulgação/Uber A Uber vai demitir funcionários e fechar escritórios por crise



A Uber demitirá 3 mil funcionários e irá fechar 45 dos escritórios que mantém ao redor do mundo. A informação consta em um email que foi enviado nesta segunda-feira (18) pela diretoria da companhia aos funcionários.

As restrições de movimentação e as medidas de distanciamento social impostas ao redor do planeta, como resposta à propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, reduziram o volume de atividade da Uber. No início de maio, a companhia dirigida por Dara Khosrowshahi já havia divulgado 3,7 demissões, por causa da crise.

No email, o CEO afirma que está trabalhando para reestruturar a Uber e concentrar o foco nos setores que são “a essência” da empresa, ou seja, o transporte de pessoas e a entrega de alimentos, deixando os outros projetos para trás.

Não há detalhes oficiais sobre quais são esses planos a serem abandonados, mas a imprensa americana cita o desenvolvimento de carros autônomos e a criação de uma rede de entregas de mercadorias.

Com a reestruturação e as demissões, a Uber prevê economizar US$ 1 bilhão, o que gerou otimismo entre os investidores, fazendo as ações da companhia subir 6%, na metade da sessão de Wall Street.

*Com EFE